Враг несет потери в Луганской области, оборудует больницы под военные госпитали, - Генштаб

Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В понедельник, 19 декабря, в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате атак пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения.
Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.
На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.
В Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.
На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.
Противник продолжает нести потери. 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.
Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава.
ВСУ сбили 9 вражеских БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.
Ранее мы писали, что украинские военные в Сумской области уничтожили диверсионную группу оккупантов.
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