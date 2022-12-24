Враг несет потери в Луганской области, оборудует больницы под военные госпитали, - Генштаб

В понедельник, 19 декабря, в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате атак пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения.

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобыевка Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава.

ВСУ сбили 9 вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

Ранее мы писали, что украинские военные в Сумской области уничтожили диверсионную группу оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.