Враг несет сильные потери на левом берегу Днепра, но продвинулся под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

На Купянском направлении 2 февраля шли позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска близ Синьковки и юго-восточнее Купянска близ Ивановки, Табаевки, Крахмального и Берестового.

Представитель Восточной группировки ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что на Купянском направлении войска РФ сосредоточили 40 тыс. личного состава, 500 танков, 650 БМП, 430 артиллерийских систем и свыше 150 систем РСЗО, а в общей сложности 57 тыс. российских военных есть как на Купянском, так и на Лиманском направлениях.

Украинские официальные лица и источники сообщали, что по состоянию на октябрь 2023 года войска РФ сосредоточили около 100 тыс. личного состава на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики предполагают, что капитан Евлаш мог подразумевать географически "меньший участок прифронтовой зоны", чем указывали другие украинские источники.

В отчете отмечается, что войска РФ продолжали усиленные локализованные наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 2 февраля. Российские "военкоры" утверждали 1 и 2 февраля, что войска РФ якобы продвинулись примерно на 2-2,5 километра в направлении Тернов и Ямполевки (оба н.п. к западу от Кременной) за последние дни, и один блоггер рассказывал, что российские войска находятся за 2 километры от Тернов.

Однако эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Как указывается в отчете, российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались к западу от Кременной.

Операция №2 - Донецкая область

2 февраля продолжались позиционные бои вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

"Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки (21 км к северо-востоку от Бахмута), к юго-западу от Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу Бахмута в районе Клещиевки", - говорится в отчете.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Авдеевки во время позиционных боев в этом районе 2 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные в эту дату, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в дачные районы непосредственно к северо-востоку от Авдеевки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 1 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к востоку от Опытного (южнее Авдеевки).

В отчете говорится, что 1 и 2 февраля российские "военкоры" утверждали, будто войска РФ продвинулись в самый южный жилой район Авдеевки и продвинулись до 1,25 километра в районе Авдеевского карьера. Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях к северо-западу от Авдеевки возле Степного, вблизи Авдеевского коксохимзавода на северо-западе Авдеевки, в крайней южной Авдеевке, на юго-западе Авдеевки и к юго-западу от Авдеевки возле Первом.

Позиционные бои 2 февраля продолжались западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Как утверждал российский "военкор", интервенты якобы продвинулись до одного километра в направлении Курахово (к западу от Донецка), хотя аналитики ISW не нашли ни одного подтверждения этого заявления.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия произошли западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские войска недавно подтвердили наступление в районе границы Донецко-Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвигались к северу от Приютного (юго-восточнее Великой Новоселки).

Как рассказывали российские "военкоры", войска РФ продвинулись до двух километров севернее Приютного, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения "этих российских максималистских достижений".

Украинские и российские источники заявляли, что позиционные бои продолжались к югу от Великой Новоселки возле Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки возле Золотой Нивы.

На западе Запорожской области 2 февраля продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Вербового, а украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но эксперты ISW отмечают, что не наблюдали визуального подтверждения этих российских заявлений.

Как говорят украинские и российские источники, позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино, Вербового и Новофедоровки (к северо-востоку от Работино).

По словам российского "военкора", украинские беспилотники у Работино создают "проблемы" войскам РФ в этом районе. Другой блогер утверждал, что российские войска страдают от нехватки систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле Работино.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, войска РФ безуспешно атаковали восточную (левобережную) часть Херсонской области. Сообщается, что части российской 104-й дивизии ВДВ продолжают действовать вблизи Кринок.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что на восточном берегу Днепра в Запорожской и Херсонской областях находятся более 70 тысяч российских военнослужащих и сотни единиц вооружения и техники. Она отметила, что не все эти войска РФ сосредоточены вдоль линии фронта, но многие расположены и глубже в тылу.

Также Гуменюк заявила, что российские войска теряют до 70% личного состава в каждой ударной группе на восточном берегу Днепра, но способны легко пополнять подразделения, опрокидывая личный состав с тыла на фронт.

"ISW продолжает оценивать, что темпы российских наступательных операций в Украине и продолжающаяся кампания скрытой мобилизации России позволяют российским силам восстанавливаться после потерь и проводить регулярные ротации на оперативном уровне", - говорится в отчете.

Как заявил 2 февраля спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, доступные спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар 31 января по авиабазе Бельбек в оккупированном Севастополе повредил по меньшей мере три самолета. 2 февраля Гуменюк сказала, что из-за удара по российскому корвету типа "Ивановец" вблизи озера Донузлав в ночь на 1 февраля мог погибнуть весь его экипаж из 40 россиян, но точное количество погибших до сих пор неизвестно.

Ситуация на фронте

Как ранее сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и поразили три склада боеприпасов противника.

О ситуации на фронте, причинах перехода войны в позиционную фазу, что нужно Силам обороны для прорыва и о том, когда он может произойти, - в материале РБК-Украина.