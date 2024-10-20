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Враг нанес удары по Харькову КАБ

Фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли авиационный бомбовый удар по Харькову около полуночи, 20 октября. В настоящее время экстренные службы обследуют места попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По словам мэра города, в Харькове был слышен взрыв, и "профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа".

Отметим, в 23:47 в полиции Харьковской области писали в сети о фиксации движения управляемых авиационных бомб (КАБ / УАБ) на Харьков. Также в правоохранительных органах призвали соблюдать правила информ-тишины.

Добавим, что харьковские СМИ и Telegram-каналы писали о взрыве, который был слышен в районе города Харькова, около 00.00 ровно.

Обновлено в 00.30

Позже мэр Харькова Терехов рассказал, что по предварительной информации, пострадал "ряд частных домов в Новобаварском районе".

"О пострадавших информация не поступала", - добавил он.

Напомним, перед этим росармия нанесла удары по Харькову управляемыми авиабомбами вечером 15 октября, и в городе раздавались взрывы. Тогда были зафиксированы попадания в Харьковском районе.

Также ранее сообщалось, что 9 октября враг тоже бил по Харькову КАБами, и оккупанты тогда попали по открытой территории в Шевченковском районе.

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ХарьковВзрывАвиаудары