Враг нанес удары по Харькову КАБ

По словам мэра города, в Харькове был слышен взрыв, и "профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа".

Отметим, в 23:47 в полиции Харьковской области писали в сети о фиксации движения управляемых авиационных бомб (КАБ / УАБ) на Харьков. Также в правоохранительных органах призвали соблюдать правила информ-тишины.

Добавим, что харьковские СМИ и Telegram-каналы писали о взрыве, который был слышен в районе города Харькова, около 00.00 ровно.

Обновлено в 00.30

Позже мэр Харькова Терехов рассказал, что по предварительной информации, пострадал "ряд частных домов в Новобаварском районе".

"О пострадавших информация не поступала", - добавил он.