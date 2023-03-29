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Враг засел глубоко в обороне и снизил обстрелы: Силы обороны о ситуации на юге

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные войска не предпринимают активных действий на юге и засели глубоко в обороне. Также наблюдается уменьшение вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

"На юге ситуация остается стабильно сложной, но она под контролем Сил обороны. Поскольку враг засел глубоко в обороне. В частности, активных действий не наблюдается, а то, что они продолжают обстрелы, даже эти показатели существенно снизились", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, причиной тому является боевая работа украинских защитников.

"Это наша методическая работа по зачистке полосы, которую мы проводим уже в течение длительного времени, дает свои результаты. В том числе и то, что мы уничтожили определенную часть логистики вражеской группировки. Держим под существенным огненным контролем транспортные пути, которыми они могли бы гипотетически обновлять эту логистику, но сейчас не могут", - объяснила Гуменюк.

Она привела пример, что за минувшие сутки на указанном направлении было около 30 обстрелов, хотя раньше речь могла идти о 70 - 100 в сутки.

"Также подтверждено убытие БПЛА типа "Орлан-10", пытавшегося собирать данные. Есть и подтверждение уничтожения нескольких единиц автобронетехники, которой пытались перемещать артустановки. Вот такая даже небольшая работа дает существенные результаты", - отметила Гуменюк.

Напомним, ранее в Силах обороны рассказывали о работе над зачисткой от оккупантов 20-километровой зоны левобережья Днепра на юге Украины.

Также сообщалось, что российские оккупанты стали ощущать потерю позиций на Левобережье и обустраивают на юге новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

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