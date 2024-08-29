Враг запустил "Шахеды" по Украине с юга: где есть угроза ударов

Отмечается, что дроны-камикадзе противника вошли в воздушное пространство Украины с южного направления. Сначала об угрозе "Шахедов" предупреждали жителей Запорожской и Днепропетровской областей.

"Внимание! Вражеские БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровской области. Курс - на Кривой Рог", - проинформировали военные в 22:52.

Так, в Воздушных силах призывают жителей Кривого Рога находиться в укрытиях из-за приближающихся к городу "Шахедов".

Кроме того, группа дронов-камикадзе противника из Запорожской области двигается на север Херсонской области.

Позже военные рассказали, что вражеские дроны-камикадзе из Херсонской области направляются в Николаевскую область, двигаются на запад. Кроме того, "Шахеды" из Запорожской области двигаются в Днепропетровскую область курсом на Днепр.

Добавим, перед этим военные фиксировали активность вражеской тактической авиации над акваторией Азовского моря и на северо-восточном направлении. И предупреждали об угрозе авиаударов для прифронтовых областей.

Сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Атаки "Шахедов" по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герани") для атак по территории Украины.

Так, например, вчера вечером, ночью и утром противник запустил 74 таких дрона-камикадзе, а также несколько ракет. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены две ракеты Х-59/69 и 60 "Шахедов". Еще 14 дронов были локационно потеряны, они упали на территории Украины.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко рассказал РБК-Украина, как Россия дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной.