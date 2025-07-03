Враг ночью запустил по Украине "Шахеды" из трех регионов РФ: как отработали силы ПВО

"В ночь на 3 июля (с 21:30 2 июля) противник атаковал 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и юге страны.

Как отработала ПВО:

22 - сбиты огневыми средствами поражения,

18 - локально потеряны, или подавлены РЭБ.

Также отмечается, что зафиксировано попадание ударных дронов противника в 7 локациях, а также падение сбитых - на 1 локации.