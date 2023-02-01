Враг прибегает к экономии. Корабли выпускают только 30-40% имеющихся ракет, - Гуменюк

Как отметила Гуменюк, на данном этапе в акватории Черного и Азовского морей находятся три ракетоносителя врага, один из которых является подводным, и 20 ракет типа "Калибр", готовых к использованию.

"Обстановка в морях достаточно динамично изменяется. Корабельная группировка врага каждый раз меняет свой количественный состав и в определенном смысле качественный. Так, если вчера во время достаточно долгих воздушных тревог, неоднократных на юге Украины, корабельная группировка увеличилась на один ракетоноситель и добавилась подлодка, то за ночь это количество уменьшилось", - уточнила представительница.

Также Гуменюк прокомментировала информацию о том, что российские корабли часто выходят в море с пустыми пусковыми установками.

"Не могу говорить и гарантировать, что они выходять неснаряженными, потому что мы наблюдаем за тем, что именно работы по снаряжению проводятся. И корабельная группировка выходит, как правило, для выполнения боевых задач. И то, что они используют в среднем 30-40% имеющегося на борту заряда во время массированных ракетных атак, это, как правило, показатель того, что они экономят ракеты, а каждый "Калибр" имеет конкретную задачу. Напомню, что это высокоточные ракеты. И, скорее всего, именно они снаряжаются по конкретным объектам, по имеющимся конкретным координатам. Это объекты критической инфраструктуры, энергетики, военные объекты, возможно, портовой инфраструктуры. Но наша противовоздушная оборона и с ними может достаточно легко справиться", - подчеркнула она.

Поэтому, как констатировала Гуменюк, россияне выпускают то количество ракет, которое могут позволить себе на данный момент.

"Однако считать наличие ракетоносителей несущественной угрозой не рекомендую, поскольку единичные удары, которые выпускаются не в комплексе, не в массированной ракетной атаке, на памяти и в истории развития событий полномасштабного вторжения были достаточно результативными. Поэтому оружие это достаточно серьезное. Оно угрожает не только Одесской области, потому что тактико-технические характеристики этих ракет позволяют достигать любой точки по всей территории Украины", - резюмировала начальник пресс-центра.