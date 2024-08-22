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Враг на трех направлениях снизил активность: обновленная ситуация на фронте

Фото: ВСУ сдерживают наступление врага на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском направлении, а на трех участках враг за последние сутки не атаковал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

Ситуация на направлениях:

Харьковское. Произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Купянское. За сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

Лиманское. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

Северское. Украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спорного.

Краматорское. Оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.

Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

Покровское. Украинские защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

Кураховское. Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Времевское. Два оккупационных подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил. Однако противник не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.

Бои в Курской области

Напомним, что в течение двух с половиной недель украинские воины проводят наступательную операцию в Курской области. Силы обороны Украины контролируют десятки населенных пунктов. Также в Курской области была создана первая военная комендатура.

Кроме того, ВСУ во время боев в Курской области берут в плен российских солдат. Так, вчера Сухопутные войска заявили о "хороших результатах" по обменному фонду.

Больше о том, что может принести наступление ВСУ в Курской области и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.

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