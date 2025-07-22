Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Согласно информации, оккупанты нанесли два ракетных удара с применением 25 ракет, 74 авиаударов, сбросили 122 управляемые авиационные бомбы и использовали 3832 дроны-камикадзе.

Артиллерию враг применил 5387 раз, в том числе 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое (Запорожская область), Казацкое (Херсонская область) и город Сумы.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в ответ поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника, а также два средства вражеских ракетных войск.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 22 атаки врага. Также оккупанты нанесли 8 авиаударов (12 управляемых бомб) и 318 артобстрелов, из которых пять - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Российские штурмы в районах Волчанска, Каменки, Строевки, Западного и Кутьковки были безуспешными - 6 атак отбиты.

Купянское направление - отражено 7 атак возле Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Богуславки.

Лиманское направление. Противник активизировался - 23 боевых столкновения вблизи Нового Мира, Карповки, Колодязов, Ямполовки, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Среднего, Шандриголово и Григорьевки.

Северское направление. Враг трижды атаковал позиции ВСУ в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Краматорское направление. оккупанты совершили 6 атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Торецкое направление. 11 раз противник пытался прорвать оборону у Дилиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калиново, Новоспасского, а также в сторону Катериновки и Плещеевки.

Покровское направление. Одно из самых горячих направлений - ВСУ отбили 57 штурмов в районах Попового Яра, Владимировки, Новоторецкого, Николаевки, Удачного, Новоэкономического, Лисовки, Звёздного, а также в направлениях Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Новопавловское направление. 18 атак врага отражено вблизи Зирки, Поддубного, Мирного, Шевченко, Дачного и в сторону Новохатского, Темировки, Александрограда, Воскресенки.

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений за прошедшие сутки не было.

Ореховское направление. Отражено 3 атаки возле Каменского.

Приднепровское направление. Враг пытался наступать четыре раза - успеха не имел.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не зафиксировано.