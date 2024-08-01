Враг давит на Донбассе на нескольких направлениях и в Запорожской области: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российский инсайдерский источник 31 июля заявил, что украинские войска устроили засаду на части российского 322 учебного центра спецназа (ГРУ), когда те проводили диверсионно-разведывательные действия в Семеновском районе Черниговской области.

Инсайдерский источник утверждал, что бойцы ВСУ там уничтожили 5 российских солдат, и что военное руководство РФ скрывало эту неудачу после того, как в Мали повстанцы устроили засаду на личный состав "вагнеровцев".

Вместе с тем, в ISW отмечают, что не могут подтвердить эту информацию.

Украинские источники утверждают, что украинская засада произошла 28 июля.

Кроме того, украинский источник в Черниговской области 29 июля сообщил, что российские оккупанты усилили свою разведывательную деятельность в области и изменили свою тактику на минирование украинских путей материально-технического обеспечения, а не попытки устаивать засады на ЗСУ.

Бои продолжались 31 июля к северу и северо-востоку от города Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска незначительно продвинулись вблизи Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска, и якобы захватили две высоты около Липцев.

Российские захватчики также продолжали атаки вблизи Глубокого, Старицы и Тихого 30 и 31 июля.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что российские оккупанты развернули на передовых позициях у Тихого подразделения 1-й десантно-штурмовой роты 83-й бригады ВДВ и опрокидывают подразделения 22-го мотострелкового полка из неопределенного района оккупированной части Луганской области в район Старицы.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к юго-западу от Сватово.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, что захватчики продвинулись к юго-востоку от Синьковки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к югу от Новогоровки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска также якобы захватили две неопределенные украинские позиции к югу от Макеевки.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались около Синьковки, вблизи Берестового, Песчаного, Колесниковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Новосергеевки и в районе Серебрянского леса 30 и 31 июля.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 30 и 31 июля продолжали наступательные операции в районе Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки и в районе Переездного, но подтвержденного продвижения в этом районе не было.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в восточной части Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись и пересекли канал Северский-Донец Донбасс к северу от Нового микрорайона.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в пределах Нового и Октябрьского микрорайонов, а один военкор рассказывал, что российские штурмовые группы использовали подземные тоннели для продвижения по украинским позициям на западном берегу канала.

Войска РФ также проводили штурмы около Калиновки, Ивановского и вблизи Андреевки.

30 июля российские оккупанты продвинулись в пределах Железного (юго-восточнее Торецка).

Опубликованные 31 июля геолокационные кадры свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись в пределах северо-западного и юго-западного Железного и захватили большую часть населенного пункта.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину до километра вблизи Железного и Южного, а также продвинулись вблизи Дружбы и в пределах Нью-Йорка.

Путинские войска 30 и 31 июля также вели штурмы в самом Торецке и вблизи Пантелеймоновки.

31 июля российские оккупанты продолжили наступление в районе Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвигаются в направлении Ивановки, вдоль железнодорожной линии к югу от Веселого и Сергеевки, а также к западу от Лозоватского и в районе Яснобродовки.

Оккупанты также вели наступление вблизи Воздвиженки, Тимофеевки, Лисичного, Новоалександровки и Желанного, вблизи Калинового и Карловки.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Георгиевки (юго-западнее города Донецк).

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к северо-востоку от Георгиевки во время механизированного штурма усиленного взвода.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись к югу от Константиновки и северо-западной окраины Красногоровки, но отметили, что некоторые украинские штурмовые группы остаются в северной Красногоровке.

30 и 31 июля российские оккупанты также продолжали наступление юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки.

Войска РФ 30 и 31 июля продолжали штурмы возле Великой Новоселки, Старомайорского и Урожайного в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники предположили 31, что ВСУ, возможно, использовали беспилотник FPV, чтобы сбить взлетавший в Донецке российский вертолет, а на кадрах якобы видны обломки вертолета в этом районе.

"Южная ось"

По состоянию на 31 июля российские захватчики продвинулись восточнее Работино в западной части Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 июля, показывают, что войска РФ продвинулись северо-западнее Вербового, хотя это продвижение, вероятно, не является недавним, говорится в отчете ISW.

31 июля российские источники утверждали, что войска РФ также продвинулись дальше северо-западнее Работино, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские и украинские источники сообщали о боях вблизи Работино, возле Вербового, Малой Токмачки и возле Новоандреевки 30 и 31 июля.

Российский "военкор" заявил, что украинские силы контратакуют около Новоданиловки (севернее Работино).

Позиционные бои шли 31 июля на левом берегу Херсонской области, в том числе на островах в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 31 июля сообщили, что в течение среды на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении фиксируется наибольшая активность российских захватчиков, и там враг концентрирует свои усилия около Новоалександровки и Желанного.