Враг давит на 6 направлениях, признаков подготовки наступления на Запорожье нет: карты ISW

Российские оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Кременного, Часового Яра, Торецка, Покровского и Курахово. Эксперты не фиксируют подтверждения якобы подготовки захватчиков к наступлению в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 17 ноября отчет американского Института изучения войны (ISW).
Войска РФ продолжали штурмовать главный "украинский плацдарм" в Курской области 15 и 16 ноября, но продвижения не было.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы отвергают ВСУ с позиций вблизи Малой Локни (к северу от Суджи) и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).
Российские блогеры также рассказывали, что ВСУ вроде бы безуспешно контратаковали юго-восточнее Коренево в районе Дарьино и Новоивановки и восточнее Коренево в районе Ольговки.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинские бойцы повредили и уничтожили 17 единиц бронетехники и танков РФ во время недавнего российского механизированного штурма в неопределенном районе Курской области.
В отчете указывается, что Павлюк, вероятно, подразумевает российский многоволновый механизированный батальонный штурм 12 ноября вблизи с. Новоивановка.
На геолокационных кадрах от 16 ноября видно, как операторы украинских беспилотников уничтожают флаги, которые российские оккупанты разместили на мосту через реку Судость, соединяющую Гремяч и Колос на севере Черниговской области (оба примерно в 1,5 км южнее международной границы).
Это свидетельствует о том, что у россиян, вероятно, нет устойчивых позиций у моста, отмечается в отчете ISW.
"Вероятно, российская диверсионно-разведывательная группа совершила ограниченное вторжение через международную границу в Черниговскую область 15 ноября, но пока нет никаких признаков того, что российские войска установили длительное присутствие в этом районе", – рассказали эксперты Институт изучения войны.
Войска РФ продолжали наступательные действия на севере Харьковской области 15 и 16 ноября, но - без продвижения.
Российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили весь Сотницкий Казачок 16 ноября после того, как российские группы ДРГ временно продвинулись в населенный пункт в июле 2024 года. Однако ISW не нашли подтверждения.
Российские захватчики вели наступательные операции в районе Волчанска, Высокой Яруги и Стрелечей.
Российский блогер утверждал, что войска РФ проводят подготовительные артиллерийские удары по украинским позициям к западу от н.п. Стрелечая перед тем, как усилить наступление в этом районе.
Российские оккупанты незначительно продвинулись к западу от Сватово и Кременной. Геолокационные кадры от 15 и 16 ноября показывают, что захватчики продвинулись в южной и центральной части Вишневого и центральной части Тернов.
В украинской воинской части, воевавшей на Купянском направлении, заявили, что ВСУ взяли в плен нескольких действовавших в Купянске солдат, РФ, а украинское СМИ сообщило, что Силы обороны оттеснили россиян с позиций в городе.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться в районе Купянска, в том числе в районе сахарного завода в восточной части города, и в направлении Голубовки и Купянска-Узлового.
Один российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись в промышленный центр Купянска, и что в центре населенного пункта продолжаются бои, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Войска РФ продолжали наступать возле Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Берестового, Копанки, Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского 15 и 16 ноября.
15 и 16 ноября российские оккупанты вели наступательные операции в районе Верхнекаменского (восточнее Северского) и Выемки (юго-восточнее Северского), но не продвинулись.
Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры от 15 ноября показывают, что войска РФ продвинулись к улице Дубровского вдоль узкого выступа в центре Часового Яра.
16 ноября путинские войска вели наступательные операции к югу от Часового Яра в районе Белой Горы.
Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 ноября, указывают на то, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Набережной и до улицы Лучной в южной части города.
Российский "военкор" утверждал, что путинские войска также продвинулись к улице Гаврилова на северо-востоке города Торецка и захватили н.п. Крымское, но в ISW не нашли подтверждения.
15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные операции в районе Торецка, Делиевки и Щербиновки.
Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 16 ноября показывают русский флаг, развевающийся в западной части Григоровки, что может свидетельствовать о том, что захватчики недавно захватили село.
В Минобороны РФ заявили о захвате Григоровки.
Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продвинулись вблизи Новоалексеевки, Пустынки и Юровки (все к западу от Селидово), но в ISW не нашли подтверждения.
15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Крутой Яр, Лисовка, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка.
Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Курахово. Опубликованные 16 ноября геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ недавно захватили Вознесенку и взяли под контроль поля к северо-востоку от населенного пункта.
Российские источники утверждали, что путинские войска также продвинулись к югу от Новоселидовки, в направлении н.п. Берестки и в центр Курахово, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Связанный с Кремлем "военкор" 15 ноября заявил, что информация о захвате войсками РФ Новоселидовки - не подтверждена.
Российский блогер заявил, что путинские войска накапливают личный состав для штурма н.п. Берестки.
Российские оккупанты вели наступательные действия в районе Солнцовки, Новодмитровки, Зари, возле Ильинки, Берестки, Новоселидовки, Вознесенки, возле самого Курахово, вблизи Максимильяновки и Дальнего 15 и 16 ноября.
Сообщается, что войска РФ опрокидывают технику из тыловых районов Запорожского направления на Курахово.
16 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне все активнее транспортируют технику, в том числе танки, БМП, БТРы и грузовики с боеприпасами, из Бердянского или Пологовского направлений через оккупированный Мариуполь в сторону Волновахи для наступательных действий на Кураховском направлении.
Андрющенко отметил, что войска РФ не осуществляли транспортную деятельность такого уровня в Мариуполе по крайней мере полтора года, и что большинство российской техники, которая двигалась в Мариуполь или Гранитный, прибыла из России, а не из оккупированной части Запорожской области.
Российские и украинские источники недавно сообщали о возможном усилении наступательных операций РФ на Запорожском направлении, но в ISW не нашли подтверждения того, что россияне передислоцировали силы на Запорожское направление из других участков линии фронта, а также других признаков, свидетельствующих о неизбежном российском наступательном операции в Запорожской области.
Сообщается, что 16 ноября войска РФ продвинулись в Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись севернее Антоновки, но в ISW не нашли подтверждения.
Российский источник утверждал, что российские позиции вдоль трассы O0510 (Шахтерское - Курахово) расположены менее чем в 1 км от трассы C051104 (Константиновка - Зеленовка) к западу от Успеновки (к северу от Угледара), но в настоящее время эксперты ISW оценивают, что войска трассы O0510 работают примерно в 7,5 км от шоссе C051104.
15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия в районе Екатериновки, Антоновки, Ильинки и Романовки, а также в районе Сухих Ял и Трудового.
Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины контратакуют возле Трудового.
Войска РФ 16 ноября продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
В Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Макаровка (южнее Великой Новоселки), а российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к Новодаровке, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Российский источник утверждал, что российские подразделения удерживают позиции в большей части Макаровки, но войскам РФ все еще следует зачистить северную часть населенного пункта.
15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия юго-западнее Великой Новоселки в районе Новодаровки и Ровнополя.
Российские источники утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали в неустановленных районах на Времивском направлении.
Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Времивском направлении, 15 ноября сообщил, что оккупанты пытаются захватить весь юг Донецкой области и продвигаться на север.
15 и 16 ноября войска РФ продолжали наступать в западной части Запорожской области в районе Новоандреевки (к северо-западу от Работино), но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
15 и 16 ноября российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись примерно в полукилометре от Работино в направлении Новоданиловки, но в ISW не нашли подтверждения.
На Днепровском направлении на левобережье Херсонской области 16 ноября шли позиционные бои, но линия фронта не менялась.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 ноября информировали, что с начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновений.
Также в Силах обороны обратили внимание, что российские захватчики сосредотачивают свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, и ситуация там остается напряженной.
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