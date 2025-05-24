Враг сбросил авиабомбу на жилой дом в Константиновке: один человек погиб, трое ранены

Обстрелы Константиновки

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Был оккупирован российскими войсками в 2014 году. Освобожден от оккупантов 5 июля 2014 года в ходе проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями.

Сейчас оккупанты постоянно обстреливают Константиновку. Например, в апреле россияне нанесли 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. В результате атаки был ранен один человек.

Также российская армия атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.

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