Враг сбросил авиабомбу на жилой дом в Константиновке: один человек погиб, трое ранены

Россия нанесла авиаудар по жилому дому в Константиновке. В результате погиб один человек, трое получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
Вчера 23 мая в 22:40 российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Константиновки, сбросив бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.
В результате атаки погибла 47-летняя женщина, ее муж получил тяжелые ранения.
В момент обстрела супруги находились в собственном доме. Мужчина получил минно-взрывную травму и рваные раны бедра и предплечья.
Также в больницу госпитализировали двух женщин 65 и 88 лет из соседнего дома - у них диагностировали минно-взрывные травмы, рваные раны и контузию.
Повреждены шесть частных домов, автомобиль, линии электропередач и газоснабжения.
По факту военного преступления открыто уголовное производство. Расследование ведет Константиновская окружная прокуратура по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Был оккупирован российскими войсками в 2014 году. Освобожден от оккупантов 5 июля 2014 года в ходе проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями.
Сейчас оккупанты постоянно обстреливают Константиновку. Например, в апреле россияне нанесли 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. В результате атаки был ранен один человек.
Также российская армия атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.
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