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Враг на востоке ежедневно использует около 50 БпЛА разных типов, - Сухопутные войска

Фото: враг на востоке ежедневно использует около 50 БпЛА разных типов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе Бахмута российские оккупанты применили 42 дрона-камикадзе по позициям наших воинов. В частности, на Лиманско-Купянском направлении враг запустил 18 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Мы видим, что только за сутки используется 60 дронов. В среднем использование дронов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" врагом - где-то в районе 40-50 дронов", - рассказал Фитьо. 

По словам начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск, нельзя утверждать, что враг имеет преимущество в этой сфере над нашими воинами. 

Бахмутское направление 

Как отметил Фитьо, большое количество БпЛА россияне применяют на Бахмутском направлении. В течение суток террористы запустили 42 беспилотника и совершили 486 обстрелов из артиллерии. Враг применяет FPV и "Ланцеты".

"Это все происходило в районе Клещиевки и Андреевки. Украинским защитникам удалось уничтожить 164 российских оккупантов и 17 единиц военной техники, включая один танк. Видим, что ситуация на Бахмутском направлении остается довольно напряженной, но контролируемой", - объяснил спикер и добавил, что враг стратегических успехов не имеет. 

Лиманско-Купянское направление 

В течение суток россияне выпустили 18 дронов-камикадзе. В частности, на Купянском направлении осуществили 602 обстрела и 10 авиаударов.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, военные и дальше удерживают оборону в районе Авдеевки.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжают ведение наступательной операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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