Враг на востоке ежедневно использует около 50 БпЛА разных типов, - Сухопутные войска

"Мы видим, что только за сутки используется 60 дронов. В среднем использование дронов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" врагом - где-то в районе 40-50 дронов", - рассказал Фитьо.

По словам начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск, нельзя утверждать, что враг имеет преимущество в этой сфере над нашими воинами.

Бахмутское направление

Как отметил Фитьо, большое количество БпЛА россияне применяют на Бахмутском направлении. В течение суток террористы запустили 42 беспилотника и совершили 486 обстрелов из артиллерии. Враг применяет FPV и "Ланцеты".

"Это все происходило в районе Клещиевки и Андреевки. Украинским защитникам удалось уничтожить 164 российских оккупантов и 17 единиц военной техники, включая один танк. Видим, что ситуация на Бахмутском направлении остается довольно напряженной, но контролируемой", - объяснил спикер и добавил, что враг стратегических успехов не имеет.

Лиманско-Купянское направление

В течение суток россияне выпустили 18 дронов-камикадзе. В частности, на Купянском направлении осуществили 602 обстрела и 10 авиаударов.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, военные и дальше удерживают оборону в районе Авдеевки.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжают ведение наступательной операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.