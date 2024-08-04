Враг продвинулся в районе Кременной, Северска и Часового Яра: карты ISW

Согласно последним геолокационным кадрам, российские войска имеют продвижение в районе Кременной, Северска и Часового Яра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В частности, войска РФ 2 и 3 августа продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Согласно заявлению полковника Виталия Саранцева, представителя Харьковской группы войск Украины, россияне перебрасывают силы из оккупированной Луганской области в район Старица, в рамках подготовки к будущим наступлениям.
Геолокационные кадры от 1 августа указывают на то, что противник недавно продвинулся в южной части Макеевки (к северо-западу от Кременной).
Также сообщается, что 2 и 3 августа оккупанты продолжали наступательные действия:
Российские войска недавно продвинулись в направлении Северска на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе.
В частности, геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, говорят о том, что россияне продвинулись к северу от Роздоловки (к югу от Северска), подтверждая, что ранее противник захватил населенный пункт.
2 и 3 августа бои продолжались:
Также сообщается, что согласно геолокационным кадрам от 2 августа, россияне недавно продвинулись дальше на запад от канала Северский-Донец на северо-востоке микрорайона Жовтневый в восточной части Часового Яра.
Враг 2 и 3 августа продолжил наземные атаки:
Российские захватчики в субботу, 3 августа, продолжали наступательные операции в направлении Торецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Военкоры РФ продолжали утверждать, что россияне продвигаются в Железном (юго-восточнее Торецка) и в центре Нью-Йорка. Еще один блогер заявил, что войска РФ могут находиться в 100 метрах от Торецка, но ISW о оценивает, что враг продвинулся лишь на один километр от административных границ данного населенного пункта.
Аналитики отмечают, что 2 и 3 августа бои продолжались:
В субботу, 3 августа, российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не добились подтвержденных успехов.
По словам офицера украинской бригады, который действует на этом направлении, 2 августа ВСУ отразили российскую механизированную атаку численностью до взвода в неуказанном районе на Покровском направлении.
Также по его словам, россияне перебрасывают все имеющиеся резервы на Покровское направление, особенно из оккупированного Гениченска, Бердянска и Мариуполя.
В ISW добавили, что бои продолжались:
Противник 2 и 3 августа продолжал наступать к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки и Парасковиевки, но линия фронта не изменилась.
Согласно информации Генштаба ВСУ, 2 и 3 числа враг продолжал наземные атаки в районе Великой Новоселки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
В субботу, 3 августа, позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но ISW не обнаружил никаких подтвержденных изменений на линии фронта.
Также аналитики сообщили, что 2 и 3 августа продолжались бои на левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок. Однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
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