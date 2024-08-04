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Враг продвинулся в районе Кременной, Северска и Часового Яра: карты ISW

Фото: российский танк с экипажем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Согласно последним геолокационным кадрам, российские войска имеют продвижение в районе Кременной, Северска и Часового Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В частности, войска РФ 2 и 3 августа продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Согласно заявлению полковника Виталия Саранцева, представителя Харьковской группы войск Украины, россияне перебрасывают силы из оккупированной Луганской области в район Старица, в рамках подготовки к будущим наступлениям.

 

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 1 августа указывают на то, что противник недавно продвинулся в южной части Макеевки (к северо-западу от Кременной).

Также сообщается, что 2 и 3 августа оккупанты продолжали наступательные действия:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • к северо-западу от Сватово в районе Колысинковки, Новоосиново, Глушковки, Андреевки, Берестово и Стельмаховки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Макеевки;
  • и к западу от Кременной в районе Тернов и Торского.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись в направлении Северска на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, говорят о том, что россияне продвинулись к северу от Роздоловки (к югу от Северска), подтверждая, что ранее противник захватил населенный пункт.

2 и 3 августа бои продолжались:

  • к востоку от Северска в районе Верхнокаменского;
  • к юго-востоку от Северска в районе Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки;
  • к югу от Северска в районе Переездного.

Также сообщается, что согласно геолокационным кадрам от 2 августа, россияне недавно продвинулись дальше на запад от канала Северский-Донец на северо-востоке микрорайона Жовтневый в восточной части Часового Яра.

Враг 2 и 3 августа продолжил наземные атаки:

  • в микрорайонах Жовтневый и Новый (восточная часть Часового Яра),
  • около Часового Яра;
  • к востоку от Часового Яра около Ивановского;
  • и к юго-востоку от Часового Яра около Клещеевки и Андреевки.

Российские захватчики в субботу, 3 августа, продолжали наступательные операции в направлении Торецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Военкоры РФ продолжали утверждать, что россияне продвигаются в Железном (юго-восточнее Торецка) и в центре Нью-Йорка. Еще один блогер заявил, что войска РФ могут находиться в 100 метрах от Торецка, но ISW о оценивает, что враг продвинулся лишь на один километр от административных границ данного населенного пункта.

Аналитики отмечают, что 2 и 3 августа бои продолжались:

  • около Торецка;
  • к востоку от Торецка около Северного;
  • к юго-востоку от Торецка около Железного;
  • к югу от Торецка около Нью-Йорка;
  • и к юго-западу от Торецка около Пантелеймоновки.

В субботу, 3 августа, российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не добились подтвержденных успехов.

По словам офицера украинской бригады, который действует на этом направлении, 2 августа ВСУ отразили российскую механизированную атаку численностью до взвода в неуказанном районе на Покровском направлении.

Также по его словам, россияне перебрасывают все имеющиеся резервы на Покровское направление, особенно из оккупированного Гениченска, Бердянска и Мариуполя.

В ISW добавили, что бои продолжались:

  • к северо-востоку от Покровска в районе Калиново;
  • к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки и Новоалександровки;.
  • к юго-востоку от Покровска в районе Новоселовки Первой, Желанного, Сергеевки, Межевого и Карловки.

Противник 2 и 3 августа продолжал наступать к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки и Парасковиевки, но линия фронта не изменилась.

Согласно информации Генштаба ВСУ, 2 и 3 числа враг продолжал наземные атаки в районе Великой Новоселки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

В субботу, 3 августа, позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но ISW не обнаружил никаких подтвержденных изменений на линии фронта.

Также аналитики сообщили, что 2 и 3 августа продолжались бои на левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок. Однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

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