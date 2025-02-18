Враг продвинулся под Торецком и Покровском, Курахово и Великой Новоселкой: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 17 февраля продолжили наступательные операции в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Никольского, Свердликова и Куриловки.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Куриловки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 17 февраля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 16 и 17 февраля наступали в районе Липцев и Волчанска.

Представитель украинской бригады, которая действует на Харьковском направлении, заявил, что враг время от времени атакует огневыми группами по 2-3 солдата, и что россияне в основном передвигаются на гольф-карах, малых единицах бронетехники и гражданских автомобилях.

Спикер также рассказал, что российские захватчики очень редко используют среднюю бронированную технику для транспортировки пехоты.

Операция РФ №2 - Луганская область

17 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия под Купянском, но не продвинулись.

Войска РФ наступали в направлении Довгенького и Дорошевки, возле Петропавловки и Степной Новоселовки, неподалеку Песчаного, Глушковки и на Новоосиново 16 и 17 февраля.

В Минобороны РФ 17 февраля заявили о захвате Фиголевки (к северу от Купянска), но в ISW оценивают, что россияне оккупировали населенный пункт по состоянию на 6 февраля.

17 февраля войска РФ продолжали наступать на направлении Боровая, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали в направлении Новоплатоновки, возле Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки, Новосергиевки, Новоегоровки и Грековки 16 и 17 февраля.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что украинские защитники уничтожили две российские БТРы, которые атаковали в направлении Богуславки, и четыре БТРа, которые атаковали в районе Новой Кругляковки.

Представитель украинской бригады, которая действует в Харьковской области, 16 февраля заявил, что оккупанты используют больше техники и бронетехники для поддержки наступательных операций, но отметил, что ВСУ уничтожают много техники врага.

Спикер также рассказал, что враг использует от 200 до 300 беспилотников в день в зоне ответственности бригады ВСУ, но украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) затрудняют операции российских беспилотников.

17 февраля войска РФ продолжили наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись.

16 и 17 февраля российские оккупанты продолжали наступать в районе Новомихайловки, Новолюбовки, Заречного, Колодезей, Ямполевки, в направлении Нового и в районе Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики 17 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

16 и 17 февраля войска РФ наступали в районе Григорьевки и в направлении Дроновки, а также в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

17 февраля российские захватчики наступали в районе Часового Яра, но продвинуться не смогли. 16 и 17 февраля войска РФ атаковали вблизи и в пределах самого Часового Яра, возле Васюковки и возле Ступочек.

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что оккупанты вблизи Васюковки используют гражданскую технику и мотоциклы для перевозки пехоты, а ВСУ уничтожили в этом районе 10 мотоциклов и один гражданский автомобиль.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 15 февраля, показывают, что россияне продвинулись на юго-запад от Леонидовки и вдоль улицы Октябрьской в северной части Торецка соответственно.

Войска РФ атаковали в самом Торецке, возле Крымского, Щербиновки, Новоспасского (бывшая Петровка) и Леонидовки 16 и 17 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют возле Щербиновки и в районе Торецка.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 17 февраля показывают, что оккупанты продвинулись на восточную окраину Песчаного.

Российские захватчики продолжали атаковать возле Водяного Второго, Тарасовки, Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Звериного, Песчаного, Котлино, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового и села Запорожье 16 и 17 февраля.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ контратаковали в Песчаном, вблизи Лисовки и Котлино и к северо-востоку от Шевченко (к югу от Покровска).

Войска РФ недавно продвинулись на запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, показывают, что захватчики продвинулись в северную часть Андреевки.

Российские оккупанты атаковали возле Алексеевки, Константинополя, Улаклы, Андреевки и Дачного, а также вблизи Зеленовки 16 и 17 февраля.

Украинский источник ISW сообщил, что российские захватчики осуществили механизированную атаку численностью примерно в батальон возле Багатира (к западу от Курахово) и Улаклы с участием 40 единиц бронетехники, транспортных средств и 250 человек личного состава 15 февраля. И потеряли 39 транспортных средств.

Аналитики предполагают, что это, вероятно, касается недавнего российского механизированного штурма вблизи Улаклы, который эксперты ISW наблюдали 16 февраля.

Украинский источник также сообщил, что ВСУ отбили штурм вблизи Багатира и Константинополя, но войска РФ оккупировали Зеленовку и продвинулись по трассе Н-15 Курахово - Дачное - Константинополь.

Российский "военкор" утверждал, что продвижение россиян на Кураховском направлении позволяет военному командованию РФ отвести подразделения 8-й САА с линии фронта для отдыха и восстановления перед развертыванием на других неопределенных участках фронта.

Недавно аналитики ISW зафиксировали сообщения о том, что военное командование РФ передислоцировало подразделения 8-й ОГА с Кураховского направления на Торецкое и восточное Покровское направления.

Войска РФ недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры от 16 февраля показывают, что оккупанты продвинулись к южной части Новоселки во время механизированного штурма примерно размером во взвод.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что россияне недавно продвинулись на юго-восток от Новоочеретоватого.

16 и 17 февраля войска РФ наступали в районе Новых Комаров, Новоочеретоватого, Бурлацкого, Новоселки и Ровнополя.

В ОСУВ "Хортица" 16 февраля сообщили, что ВСУ отбили российскую механизированную атаку "десятками" единиц бронетехники несколькими волнами вблизи Большой Новоселки, и опубликовали кадры, на которых видно удары украинских войск по не менее 9 российским техникам, которые наступали в колонне.

Также в ОСУВ "Хортица" 16 февраля рассказали, что ВСУ уничтожили российский ЗРК С-350 "Витязь" в неустановленном районе Донецкой области.

"Южная ось"

17 февраля войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись.

16 и 17 февраля российские оккупанты наступали на северо-запад от Работино в районе Щербаков, Нестерянки, Новоандреевки, Пятихаток и Малых Щербаков.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 17 февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 17 февраля Генеральный штаб ВСУ информировал о том, что с начала суток на фронте уже произошло 122 боевых столкновений.

Также в военном ведомстве рассказали, что самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.