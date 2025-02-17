Более трети боев произошли на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 17 февраля состоялось 122 боевых столкновения. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием двух ракет и 53 авиационных ударов, применив 67 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 1067 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тополя, Силы обороны успешно отбили три попытки агрессора продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий у Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Украинские подразделения отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки. Получили отпор.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и Васюковки, две попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, продолжается три боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло пять боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжается два боя.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 325 оккупантов, из них 163 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, семь БПЛА, тяжелую огнеметную систему "ТОС-2" и две единицы автомобильной техники, также повредили два автомобиля, мотоцикл, две антенны управления БПЛА и три артиллерийские системы.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 21 атаку захватчиков в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Бои не утихают в пяти локациях.

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

В Курской области Силы обороны отбили восемь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются два боестолкновения.