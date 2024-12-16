Враг продвинулся под Северском и Торецком, Покровском и Угледаром: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 15 декабря продолжили наступательные операции в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе Черкасского Поречья (к северу от Суджи) и от Плехово в направлении Куриловки (оба к югу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) 15 декабря сообщило, что 14 декабря в результате взрыва был разрушен железнодорожный путь, который обеспечивает материально-техническое обеспечение войск РФ вблизи реки Свияга вблизи Ульяновского моторного завода в городе Ульяновск.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 15 декабря заявил, что войска РФ сбили два украинских беспилотника над Грозным, и что третий беспилотник упал на базу чеченского ОМОН "Ахмат-Грозный" в Грозном.

На кадрах, опубликованных 15 декабря, якобы видно, как беспилотники атакуют Грозный.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 14 и 15 декабря вели наступательные операции на севере Харьковской области в районе Высокой Яруги и Липцов, Волчанска и Тихого, но не продвинулись.

15 декабря российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Глубокого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 15 декабря продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

15 декабря российские "военкоры" заявили, что войска РФ захватили Двуречную (к северу от Купянска), продвинулись на юг от Двуречной вдоль правого берега р. Оскол, наступали на западный берег реки и на север от Зеленого Гая, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

15 декабря российский блогер заявил, что войска РФ отошли со своего плацдарма на западном берегу реки Оскол вблизи Новомлинска, но удерживают плацдарм возле Масютовки (к северу от Купянска и к юго-востоку от Двуречной).

Российские захватчики продолжали атаковать вблизи Загрызово, возле Лозовой, Первомайского, Зеленого Гая, Копанки, Надежды, Грековки, Новосергиевки, Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки и Тернов 14 и 15 декабря.

Командир украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, 15 декабря заявил, что оккупанты направляют все свои силы в этом районе на отброс ВСУ с левого берега р. Оскол.

Командир батальона добавил, что россияне ведут интенсивные штурмы, которые приводят к большим потерям.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ провели механизированный штурм на Северском направлении численностью около батальона после недавней смены командования российских сил, действующих вблизи Северска.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 14 декабря заявила, что оккупанты в ходе недавнего штурма на Северском направлении задействовали более 100 единиц техники. Она отметила, что 13 декабря на этом направлении произошло 55 боевых столкновений, что является значительным увеличением темп на этом участке фронта.

Российские захватчики продолжали наступательные операции в самом Часовом Яру и к югу от этого города вблизи Ступочек 14 и 15 декабря, но не продвинулись.

Войска РФ недавно продвинулись в Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на запад вдоль улицы Володина в западной части города.

14 и 15 декабря российские захватчики продолжали штурм в самом Торецке и возле Щербиновки.

Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратакуют вблизи породных отвалов на шахте "Центральная" в центре Торецка, и что породные отвалы являются "серыми зонами".

Блогер также утверждал, что путинские войска пытаются найти укрытие и укрепить позиции в разрушенных зданиях в пределах Торецка.

Офицер украинской бригады, действовавшей на Торецком направлении, сообщил, что соотношение потерь между украинскими и российскими силами составляет не менее 1 к 15.

Офицер ВСУ также рассказал, что оккупанты полагаются на вездеходы (квадроциклы) и другую легкую технику при перемещении в пределах Торецка, но используют тяжелую технику на окраинах.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют, что захватчики продвинулись на восток от Украинки (к югу от Покровска и к западу от Селидово).

Украинский военный обозреватель Машовец и Министерство обороны Великобритании 15 декабря заявили, что россияне оккупировали Шевченко (к югу от Покровска).

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что точная конфигурация линии фронта в селе Шевченко непонятна, а другой российский источник утверждал, что войска РФ отступили в район к северу от Шевченко после того, как украинские войска прорвались в село.

15 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате села Пушкино (к югу от Покровска и к западу от Селидово), но в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 13 декабря.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись к окрестностям Песчаного (к юго-западу от Покровска и к северо-западу от Шевченко), но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Миролюбовки и Луча, возле Лысовки и Сухого Яра, возле Даченского, Зеленого, Нового Труда, Шевченко, Новооленевки, Петровки, Песчаного, Новотроицкого и Украинки 14 и 15 декабря.

Российские источники утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи села Шевченко.

15 декабря войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись к улице Мечникова в Курахово, но в ISW не нашли подтверждения.

14 и 15 декабря российские оккупанты наступали возле самого Курахово, в районе Старых Тернов, Солнцевки и Зари.

Российский источник утверждает, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали с применением бронетехники в Курахово.

Исполняющий обязанности спикера украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, заявил, что враг атакует как днем, так и ночью, и чаще ведет пехотный штурм, чем механизированный штурм большими колоннами.

Представитель другой бригады ВСУ, которая действует на Кураховском направлении, заявил, что в последнее время количество российских штурмов уменьшилось до 2-3 в день во время непогоды, но россияне сразу увеличили свои штурмы до 7-8 в день, как только почва замерзла.

Спикер отметил, что оккупанты обычно используют от 3 до 7 машин в механизированных колоннах и сначала размещают танк, затем БМП, а затем меньше БТРов.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-восток от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись через поля к северо-западу от Успеновки и через трассу О0515 Курахово - Великая Новоселка.

В Минобороны РФ заявляли о захвате села Веселый Гай (к северу от Угледара), но в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 13 декабря.

Российские источники утверждали, что путинские войска захватили и проводят зачистку к северу от Угледара в Успеновке и Ганновке.

Российский блогер утверждал, что войска РФ прорвались через левый берег реки Сухие Ялы к Зеленовке, и примерно в 4 километрах от Константинополя, но в ISW не нашли подтверждения этому заявлению и пока оценивают, что россияне продвинулись примерно на 7,4 километра от Константинополя.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Елизаветовки, Успеновки, Ганновки, Трудового, Константинопольского, Сухих Ял, Разлива и Зеленовки 14 и 15 декабря.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ также контратаковали вблизи Константинопольского.

15 декабря российские оккупанты продолжали наступление в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска пересекли реку Мокрые Ялы к западу от Благодатного и продвинулись на юг от Великой Новоселки в пределах 1,5 км от трассы O0510 Великая Новоселка - Гуляйполе.

Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений и видели геолокационные доказательства только того, что оккупанты к югу от Великой Новоселки находятся примерно в 3,5 км от шоссе.

Российские блогеры утверждали, что морская пехота РФ якобы продвинулась в южном и центральном районе Нового Комара, и отбила украинскую контратаку вблизи населенного пункта.

Войска РФ вели наступательные действия возле самой Большой Новоселки, возле Раздольного, Новых Комаров, Благодатного, Сторожевого, Макаровки, Нескучного, Новодаровки, Новополя и Новоселки 14 и 15 декабря.

Российский блогер утверждал, что ВСУ контратакуют вблизи Новоочеретоватого и Нового Комара.

Российский источник утверждал, что войска РФ размещают танки с металлической защитой и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) впереди своих механизированных колонн, и что колонны отступают после того, как ВСУ наносят удар по передовой машине.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска уничтожили переправу через реку Мокрые Ялы вблизи Новочертоватого планирующей бомбой ФАБ.

"Южная ось"

15 декабря украинские и российские источники ISW не сообщали о боях на западе Запорожской области.

15 декабря украинские источники опубликовали кадры, как 14 декабря вблизи оккупированного Токмака пылает российский поезд с топливом для захватчиков.

Украинские источники сообщили, что диверсионно-разведывательная группа заложила взрывчатку на железнодорожном пути, чтобы обездвижить поезд, прежде чем ВСУ уничтожили поезд из системы HIMARS.

Российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении в Херсонской области 14 и 15 декабря, но не продвинулись.

Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что 14 декабря на юге Украины ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" и РЛС "Терек".

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 15 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 214 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов было зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.