Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 210 боев

С начала суток, 15 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 214 боевых столкновений. Как и днем, больше всего боев зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 34 авиационных (53 КАБа) ударов по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 606 дронов-камикадзе и осуществлено более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник штурмовал наши позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отражены силами обороны, продолжается одно боестолкновение.

"Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единицу специальной техники врага. Также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система", - отметил Генштаб.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой. Три боя завершены, один - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Северское направление: враг 33 раза штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, в настоящее время идут бои в 17 локациях.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил 11 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки. Семь атак агрессора отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Покровское направление: с начала этих суток противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Наши защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

"По имеющимся данным, в настоящее время потери врага за сегодня составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БпЛА уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отбили 23 штурма врага.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено три попытки оккупантов атаковать наши позиции.

В Курской области наши защитники отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.

На других направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 63-й отдельной механизированной бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 425-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.