Враг продвинулся под Покровском, Работино и Донецком: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

На севере Харьковской области 21 августа шли ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев отметил, что оккупанты уменьшили использование тактической авиации по Харьковской области, чтобы приоритетно наносить авиаудары в других районах театра боевых действий, и в Курской области.

По его словам, контингент российских захватчиков остается заблокированным на Волчанском агрегатном заводе, но они не могут атаковать выход с завода, поскольку ВСУ контролируют все логистические пути в и с него.

Бои продолжались около Липцев и Глубокого, а также в Волчанске и вокруг него.

Операция №2 - Луганская область

21 августа на рубеже Купянск - Сватово - Кременная продолжались ограниченные позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ атаковали в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки и Берестового, возле Стельмаховки, Андреевки, Сергеевки, Новосергеевки, Новосадового, Макеевки, Грековки, Торского и Дибровы 20 и 21 августа.

Операция №3 - Донецкая область

20 и 21 августа российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции к юго-востоку от Северского в районе Спорного и Выемки и к югу от Северского в районе Переездного.

Во время наступательных действий 20 и 21 августа у захватчиков не было подтвержденного продвижения по направлению Часового Яра.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, возле Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Предтечино 20 и 21 августа.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ укрепили свои позиции в лесу к югу от Григоровки на участке шириной до 2,36 км, и что элементы российской бригады вроде бы продолжали действовать вблизи Григоровки.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска продвинулись юго-восточнее Орехово-Василовки, но в ISW не нашли подтверждения этого утверждения.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 21 августа заявил о якобы захвате Нью-Йорка, но украинские военные источники продолжают сообщать, что ВСУ все еще контролируют 20% населенного пункта.

Источник в украинской бригаде, действовавшей на Торецком направлении, сообщил СМИ, что ситуация в Нью-Йорке очень сложная, поскольку оккупанты постоянно атакуют поселок небольшими штурмовыми группами, но ВСУ все еще контролируют около 20% Нью-Йорка.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в полях к северо-востоку от Дружбы, на северо-западе н.п. Северное и в восточном районе Торецка.

В Генштабе ВСУ рассказали, что захватчики штурмовали вблизи Торецка, около Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Пантелеймоновки 20 и 21 августа.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западной Журавке, а некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили это село.

При этом в ISW не наблюдали визуальных доказательств, подтверждающих продвижение россиян в крайней северо-западной части Журавки, а также о контроле РФ над всем н.п.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к северо-востоку от Гродовки и к северо-востоку от Новогродовки, к югу от Николаевки и к северу от н.п. Птичье.

Также российские блогеры рассказывали, что войска РФ будто бы захватили Камышевку, но в ISW пока не нашли визуальных доказательств.

В Минобороны РФ задним числом объявило 21 августа об оккупации н.п. Желанное, а эксперты ISW оценивают, что войска РФ, вероятно, захватили его около 18 августа.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки и Калинового, возле Николаевки, Новогродовки, Михайловки, Птичье и Скучного.

20 и 21 августа войска РФ продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, показывают, что войска РФ продвинулись севернее Константиновки и юго-восточнее Водяного.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвигаются северо-западнее Парасковеевки.

21 августа российские оккупанты также продолжали наступательные действия под Победой.

Российский блогер отметил, что войска РФ недавно подошли к другому участку трассы O-0532 (T-0524) Угледар-Константиновка вблизи Угледара, что согласуется с оценкой ISW по продвижению россиян в этом районе.

"Российские войска достигли своей давней тактической цели - выйти на трассу О-0532 и перерезать украинскую наземную линию связи между Угледаром и Константиновкой 2 августа, хотя эти достижения существенно не повлияли на операции ни России, ни Украины в этом районе в последующие недели", - говорится в отчете аналитиков.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об атаках в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 21 августа.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в западной Запорожской области к южной окраине Луговского.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в Запорожской области, а один из блогеров вечером 20 августа заявил, что украинские войска начали наступательную операцию вблизи Родов.

Оккупационный "сенатор" Запорожской области Дмитрий Рогозин и несколько "военкоров" опровергли заявления об активизации ВСУ где-нибудь в Запорожской области, и обвинили других российских комментаторов в чрезмерном разгоне ложной информации и создании паники.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что 20 и 21 августа российские захватчики атаковали возле Новоданиловки и Малой Токмачки.

Войска РФ продолжали безуспешные наземные атаки на левом берегу Херсонской области 20 и 21 августа, без продвижения.

Российские захватчики нанесли удары с беспилотников, артиллерии и авиации по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на западном берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 21 августа информировали, что в течение суток на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Также в военном ведомстве рассказали, что самая горячая ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области, где российские захватчики продолжают активные штурмовые действия.