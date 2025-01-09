Враг продвинулся в Курской области, под Торецком и Курахово: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, показывают, что россияне продвинулись к западной части Николаевки (к северо-западу от Суджи) и незначительно продвинулись к Махновке (к юго-востоку от Суджи).

Силы специальных операций (ССО) ВСУ 8 января сообщили, что украинские защитники отбили российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе Курской области.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Малой Локни, Николаевки, Старой Сорочины, Орловки, Николаево-Дарьино, возле Русского Поречья, Черкасского Поречья, Бондаревки и Махновки.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска захватили Косицу (к северо-востоку от Суджи), и проводят зачистку в Погребках (к северо-западу от Суджи).

Однако в ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали под Погребками.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали ограниченные атаки на севере Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого 7 и 8 января, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ 8 января продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали возле Голубовки, Тополи (вдоль международной границы) и Петропавловки 7 и 8 января.

Российский блогер заявил, что операторы беспилотников войск РФ могут перекрыть украинские наземные линии связи вблизи Двуречной. "Военкор" также утверждал, что российские авиаудары уничтожили переправу возле Купянска.

Российские оккупанты 8 января продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что механизированные подразделения РФ захватили две лесистые территории и зачистили позиции ВСУ между Загрызово и Лозовой, и продвинулись на запад от Макеевки. Один российский блогер рассказывал, что войска РФ находятся в 5 км от Боровой, но в ISW оценивают, что по состоянию на 8 января россияне продвинулись примерно на 12 км от Боровой.

На видео с геолокацией, опубликованном 7 января, видно, как одна бронемашина ВСУ продвигается к Колесниковке (к северо-востоку от Боровой), а затем отступает из нее, не встречая врага, что указывает на то, что войска РФ могут не удерживать позиции во всем населенном пункте, говорится в отчете.

Войска РФ наступали возле Загрызово, Надежды, Копанки, Новоегоровки, Первомайского, Новосергиевки, Чернещины и Макеевки 7 и 8 января.

Российские захватчики 8 января продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали 7 и 8 января, что путинские войска продвинулись к селу Колодязи и селу Мирному вдоль западного берега реки Жеребец. Сейчас в ISW оценивают, что россияне находятся примерно в 3,5 км от Колодязя, и не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наземные атаки к северо-востоку от Лимана в районе Ивановки, Колодязи, Тернов и Заречного 7 и 8 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 7 и 8 января продолжали наступательные операции в районе Белогоровки (северо-восточнее Северска), но не продвинулись.

8 января российский блогер заявил, что путинские войска постепенно продвигаются на юг от Верхнекаменского (к востоку от Северска), но в ISW не нашли подтверждения.

Командир подразделения ВСУ, действовавшего на Северском направлении, сообщил 8 января, что враг наносит удары по Северску и прилегающим районам управляемыми планирующими бомбами, иногда нанося удары по одной улице тремя-четырьмя КАБами одновременно.

Также командир подразделения ВСУ заявил, что оккупанты ведут штурм немногочисленной пехотой в мороз и непогоду на рассвете и в сумерках. Командующий добавил, что россияне используют мотоциклы, багги, бронетехнику и танки для транспортировки пехоты на передовые позиции.

Войска РФ 8 января продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали под самим Часовым Яром, вблизи Васюковки и Бондарного, возле Ступочек и Белой Горы 7 и 8 января.

Войска РФ продолжали продвигаться в северной и северо-западной частях Торецка.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере Торецка, проводят зачистку в районе Дачного и атакуют в направлении Делиевки вдоль железнодорожной линии. Однако в ISW не нашли подтверждения.

7 и 8 января российские оккупанты продолжали наступать в самом Торецке и в районе Делиевки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ недавно перекрыли автомагистраль Т-0504 Покровск - Константиновка к северо-востоку от Покровска возле Малиновки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Другие российские блогеры рассказывали, что путинские войска продвинулись к северо-западной окраине Зверево (к югу от Покровска), и что военное командование РФ перебросило дополнительные силы для поддержки наступления на Котлино (к юго-западу от Покровска), но охарактеризовали продвижение войск РФ в этом районе как "ползучее".

Штаб-сержант бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, заявил, что россияне в последнее время активизировали наступательные действия к югу от Мирнограда (к востоку от Покровска), перебросили в этот район свежие силы и используют гражданскую технику для транспортировки пехоты на передовые позиции для штурма.

Украинский источник заявил, что россияне перебрасывают неопределенные подразделения с Кураховского направления в район Мирнограда.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самым Покровском, в районе н.п. Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Тарасовка, Водяное Второе, возле Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Зверево, Котлино, Надеждинки, Нововасильевки и Ясеново 7 и 8 января.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры от 7 января показывают, что россияне продвинулись на восток от Дачного.

Войска РФ продолжали атаки под самым Курахово, возле Шевченко, Петропавловки, Славянки, Серебряного, Дачного, Константинополя, Андреевки, Улаклов, Константинопольского, Янтарного и Разлива 7 и 8 января.

Российские захватчики продолжали наступательные операции к югу от Великой Новоселки вблизи Временки и к западу от Великой Новоселки возле Новоселки 8 января, но не продвинулись.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне наступают на Великую Новоселку с юго-запада и пытаются продвигаться по дороге Великая Новоселка - Гуляйполе.

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области 8 января, но не продвинулись.

Спикер бригады ВСУ, которая действовала на Ореховском направлении, 8 января сообщил, что оккупанты несколько раз в день проводят небольшие пехотные штурмы, пытаясь выявить слабые места в украинских оборонительных рубежах.

Спикер добавил, что враг в основном не использует бронетехнику в наступлениях в этом районе.

8 января украинские и российские источники сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по пустому нефтехранилищу вблизи порта в оккупированном Бердянске Запорожской области. Но в ISW не видели кадры такого удара.

Войска РФ продолжали наступать на Днепровском направлении, в том числе возле острова Казацкий и острова Большой Потемкин 7 и 8 января, но также не продвинулись.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 января рассказали, что с начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Как обратили внимание в военном ведомстве, больше всего российские оккупанты атаковали на трех направлениях в Донецкой области и в Курской области.