Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, которые без паспорта РФ, - ЦНС

По данным информационного ресурса, россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в "их стране" незаконно.

В случае внесения украинца в реестр, который находится на своей родной земле (но под оккупацией российских захватчиков), ему будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

"По замыслу Кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился к людям с призывом сообщать о гауляйтерах, причастных к паспортизации. Кроме того, информационный ресурс призвал передавать данные о базах расположения врага, складов его техники и боекомплекта.