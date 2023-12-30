Враг начал активно использовать дроны-камикадзе. Какая ситуация на Таврическом направлении

Российские террористы начали активно использовать дроны-камикадзе на Таврическом направлении. Потери врага составили более 450 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
"Оккупанты в течение последних трех дней активно используют дроны-камикдзе и пытаются удерживать показатель их боевого применения на уровне около 100 единиц в сутки", - рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
В частности, как отметил Штупун, россияне уменьшили активность артиллерии.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
"Он (натиск врага, - ред.) стабильно тяжелый. Впрочем, в последние три дня уменьшилось количество атак, потому что враг продолжает активно действовать большими группами и количеством бронетехники", - пояснил Штупун.
Марьинское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.
Шахтерское направление
Оккупанты наступательных действий не вели.
Запорожское направление
Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага составили 463 человека. Также наши воины уничтожили 64 единицы военной техники россиян, в частности:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.
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