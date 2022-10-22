Враг поднял ставки. У Резникова отреагировали на удары по электростанциям

Российская Федерация подняла ставки в войне против Украины, уничтожив электростанции и объекты водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны.

"Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического лидерства. Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что противник рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода.

"Но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа", - добавили в Министерстве обороны.