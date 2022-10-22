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Враг поднял ставки. У Резникова отреагировали на удары по электростанциям

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Киев, Суббота 22 октября 2022 16:54
Враг поднял ставки. У Резникова отреагировали на удары по электростанциям Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация подняла ставки в войне против Украины, уничтожив электростанции и объекты водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны.

"Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического лидерства. Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что противник рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода.

"Но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа", - добавили в Министерстве обороны.

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского назвали цель российских ударов по критической инфраструктуре Украины. По мнению Михаила Подоляка, противник пытается спровоцировать новую волну беженцев в европейские страны.

Только за сегодня Россия выпустила 36 ракет, но большую часть из них удалось сбить.

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Алексей Резников Война России против Украины
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