Враг на оккупированных территориях проваливает план по вербовке населения в ВС РФ, - ЦНС

Украинские области, находящиеся в оккупации, провалили план по вербовке населения в ряды ВС РФ. В целом невыполнение составляет 60%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Информационный ресурс отметил, что население временно оккупированных территорий не спешит заключать контракты с армией российских захватчиков.
Самая худшая ситуация для оккупантов на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Там врагу удалось завербовать всего несколько десятков маргиналов.
В ЦНС подчеркнули, что украинцы отказываются идти в армию РФ, несмотря на ужасную экономическую ситуацию в регионе и поток пропаганды.
"Это красноречиво свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации через местные", - отметил информационный ресурс.
Центр национального сопротивления призвал людей и дальше передавать информацию об оккупантах и предателях, "чтобы ни один враг не дожил до зимы".
Напомним, что Россия придумала новый способ пополнить ряды своих войск за счет людей на оккупированных территориях Украины. В частности, так называемые "правоохранители" давят на задержанных людей, которым грозит заключение, чтобы те заключали контракт в обмен на избежание уголовного преследования.
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