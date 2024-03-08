Враг наступал танками. Нацгвардия показала, как отбила штурм РФ в районе Работино
Спецназовцы "Омега" Нацгвардии отбили очередной штурм российских войск в районе Работино Запорожской области. Враг устроил штурм с помощью танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
"Эпизоды отражения вражеского вражеского механизированного штурма в районе Роботино", - говорится в сообщении.
Бойцы Нацгвардии встретили врага плотным огнем из гранатометов АТ-4 и М-19.
"Часть бронетехники взорвалась на минах, остальная часть уничтожена дронами", – констатируют в Нацгвардии.
Ситуация на фронте
Украинские военные отбили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно незначительно продвинулись на северных окраинах Синьковки. По предварительной информации ВСУ успешно контратаковали близ Бердичей (к северо-западу от Авдеевки) и "вытеснили российские войска с неуказанных позиций".
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