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Враг наступал танками. Нацгвардия показала, как отбила штурм РФ в районе Работино

Украина, Пятница 08 марта 2024 13:09
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Враг наступал танками. Нацгвардия показала, как отбила штурм РФ в районе Работино Фото: Нацгвардия показала, как отбила штурм РФ в районе Работино Запорожской области (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы "Омега" Нацгвардии отбили очередной штурм российских войск в районе Работино Запорожской области. Враг устроил штурм с помощью танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Эпизоды отражения вражеского вражеского механизированного штурма в районе Роботино", - говорится в сообщении.

Бойцы Нацгвардии встретили врага плотным огнем из гранатометов АТ-4 и М-19.

"Часть бронетехники взорвалась на минах, остальная часть уничтожена дронами", – констатируют в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

Украинские военные отбили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно незначительно продвинулись на северных окраинах Синьковки. По предварительной информации ВСУ успешно контратаковали близ Бердичей (к северо-западу от Авдеевки) и "вытеснили российские войска с неуказанных позиций".

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