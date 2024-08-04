Враг пытался 16 раз штурмовать Покровское направление, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В ведомстве отметили, что российские террористы не перестают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. В частности, под минометными и артиллерийскими обстрелами сегодня находились районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток произошло семь боевых столкновений. Украинские войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Липцев и трем атакам - близ Волчанска, Глубокого и Тихого. Отражение еще одного штурма продолжается в районе Липцев.

На Купянском направлении враг совершил безуспешную атаку недалеко от Берестового. Еще три боестолкновения сейчас идут в районах Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили семь управляемых авиабомб.

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Получил от украинских воинов жесткий отпор.

На Северском направлении оккупанты уже потерпели неудачу при пяти попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки. К тому же возле последней продолжаются боевые действия в двух локациях.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 10 атак на позиции украинского войска возле Часового Яра, Андреевки, Ступочек, Спорного и Ивановского. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиаракетами по вооружению армейской авиации по Григоровке.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции украинцев. В настоящее время бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Железного.

Больше всего горячо на Покровском направлении . В районах Новоалександровки, Веселого, Свиридоновки, Желанного, Новоселовки Первой и Карловки идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 16 попыток штурма украинских позиций. По территориям неподалеку от Александрополя, Воздвиженки, Новогродовки и Гродовки агрессор бил НАРами и КАБами - всего совершил 10 авиаударов.

На Кураховском направлении семь вражеских штурмов были отражены вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

На Времивском направлении остановлены две атаки противника в сторону Раздольного и Водяного. В то же время, захватчики не оставляют попыток с помощью бронетехники прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, где в настоящее время продолжается бой. Кроме того, не завершено одно боеприкосновение у Водяного.

На Ореховском направлении три атаки врага отбиты Силами обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка. Оккупанты ударили тридцатью НАРами вблизи Лобкового.

На других направлениях обстановка без особых изменений.