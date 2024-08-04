Враг пытался 16 раз штурмовать Покровское направление, - Генштаб

С начала суток, 4 августа, общее количество боевых столкновений на фронте возросло до 70. На Покровском направлении противник пытался 16 раз штурмовать позиции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
В ведомстве отметили, что российские террористы не перестают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. В частности, под минометными и артиллерийскими обстрелами сегодня находились районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.
На Харьковском направлении с начала суток произошло семь боевых столкновений. Украинские войска воспрепятствовали трем атакам россиян в районе Липцев и трем атакам - близ Волчанска, Глубокого и Тихого. Отражение еще одного штурма продолжается в районе Липцев.
На Купянском направлении враг совершил безуспешную атаку недалеко от Берестового. Еще три боестолкновения сейчас идут в районах Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили семь управляемых авиабомб.
На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Получил от украинских воинов жесткий отпор.
На Северском направлении оккупанты уже потерпели неудачу при пяти попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки. К тому же возле последней продолжаются боевые действия в двух локациях.
На Краматорском направлении оккупанты совершили 10 атак на позиции украинского войска возле Часового Яра, Андреевки, Ступочек, Спорного и Ивановского. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиаракетами по вооружению армейской авиации по Григоровке.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции украинцев. В настоящее время бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Железного.
Больше всего горячо на Покровском направлении . В районах Новоалександровки, Веселого, Свиридоновки, Желанного, Новоселовки Первой и Карловки идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 16 попыток штурма украинских позиций. По территориям неподалеку от Александрополя, Воздвиженки, Новогродовки и Гродовки агрессор бил НАРами и КАБами - всего совершил 10 авиаударов.
На Кураховском направлении семь вражеских штурмов были отражены вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.
На Времивском направлении остановлены две атаки противника в сторону Раздольного и Водяного. В то же время, захватчики не оставляют попыток с помощью бронетехники прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, где в настоящее время продолжается бой. Кроме того, не завершено одно боеприкосновение у Водяного.
На Ореховском направлении три атаки врага отбиты Силами обороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка. Оккупанты ударили тридцатью НАРами вблизи Лобкового.
На других направлениях обстановка без особых изменений.
Напомним, что за прошедшие сутки враг потерял на фронте 1150 военных. Общие потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составили 582 910 солдат. Кроме того, за последние сутки ВСУ уничтожили 59 артсистем, 17 ББМ и 5 танков.
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