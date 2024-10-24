Враг может использовать украинских подростков в своих целях: полиция предостерегает родителей

Известно, что спецслужбы РФ могут привлекать украинских подростков для совершения противоправных действий.

Отмечается, что агенты страны-агрессора используют психологическое давление, манипуляции и финансовые вознаграждения для вербовки детей через Telegram-каналы, обещая им "легкие" заработки за выполнение определенных задач.

Правоохранители объяснили, что задачи от российских кураторов могут варьироваться от рисования провокативных граффити и расклеивания дискредитирующих листовок против ВСУ до более серьезных действий, как подожжение трансформаторов или военных автомобилей.

Полиция предупреждает, что эти действия могут быть квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - подрывная деятельность и диверсии, предусматривающие суровые наказания, вплоть до пожизненного заключения. Уголовную ответственность будут нести и подростки, и родители.

Родителям также напомнили о важности контроля за онлайн-активностью их детей.

Среди главных советов родителям:

Информировать детей об опасности таких вербовок и объяснять последствия. Регулярно контролировать с кем и о чем общаются дети в интернете. Оперативно реагировать и обращаться в полицию при обнаружении подозрительных контактов или информации о вербовке.

Правоохранители отметили, что при получении какой-либо информации о вербовке необходимо немедленно об этом сообщать по телефону 102.

Кроме того, они добавили, что согласно части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Украины те граждане, которые добровольно сообщили о своем участии или связи с преступными задачами иностранного государства и не совершили никаких противоправных действий, освобождаются от уголовной ответственности.