Враг массированно атаковал Одессу: задело лицей и детсад, среди пострадавших ребенок

03:23 18.05.2026 Пн
1 мин
11-летний парень пострадал во время обстрела
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС (DSNS Ukraine)

Стало известно о последствиях массированной атаки россиян на Одессу ночью. Кроме домов, враг поразил детсад и лицей, пострадали два человека, среди которых подросток 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МВА Одессы

Читайте также: Уничтожен подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке

"Стало известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 11-летний парень и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Лысак.

Он добавил, что кроме жилых домов, повреждения получили здания лицея и детского сада.

"На местах уже разворачиваются оперативные штабы для помощи одесситам. Все экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении главы МВА.

О группах дронов в сторону Одесской области и собственно Одессы Воздушные Силы Украины писали после часа ночи 18 мая. Беспилотники РФ запустила, в частности, из акватории Черного моря.

Напомним, ночью 16 мая россияне массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Повреждена жилая и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Еще сообщалось, как 15 мая враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара были пострадавшие, зафиксировано также было повреждение в жилом секторе.

