Враг массированно атаковал Одессу: задело лицей и детсад, среди пострадавших ребенок

"Стало известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 11-летний парень и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Лысак.

Он добавил, что кроме жилых домов, повреждения получили здания лицея и детского сада.

"На местах уже разворачиваются оперативные штабы для помощи одесситам. Все экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении главы МВА.

О группах дронов в сторону Одесской области и собственно Одессы Воздушные Силы Украины писали после часа ночи 18 мая. Беспилотники РФ запустила, в частности, из акватории Черного моря.