Враг концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В ведомстве проинформировали, что в течение суток враг нанес по позициям украинских войск 43 авиаудара (применив 58 КАБов), 605 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 3230 обстрелов.

Ситуация на фронтах

С начала суток на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений .

На Харьковском направлении отражены 16 атак противника. 11 из них – возле Глубокого, другие – в районе Волчанска. На сегодняшний день, с начала суток, захватчики потеряли 94 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены и повреждены 13 артсистем, четыре автомобиля, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 10 атак оккупантов в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки.

На Лиманском направлении текущих суток зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма позиций ВСУ вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до четырех. Продолжается бой у Андреевки, другие атаки отражены. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении уже остановлены 23 атаки российских террористов, один бой продолжается. Все усилия противник сегодня направил в районы Северного и Нью-Йорка.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения их наступательного потенциала", - отметили в Генштабе.

Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики предприняли 24 попытки вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Концентрировали усилия возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

"Дорого заплатил враг за сегодняшнюю активность. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, орудие, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Кроме того, еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Прасковьевки и Красногоровки. Продолжается бой у последней, а все остальные попытки противника продвинуться вперед остановлены. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении произошло три боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении подразделения украинских войск отражали 7 атак противника на направлениях Вербовое - Малая Токмачка и Нестерянка - Новоандреевка. Шесть атак отбиты, еще одна - продолжается. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении подразделения ВСУ отразили 3 атаки противника на левобережье Днепра.

По остальным направлениям ситуация в настоящее время без особых изменений.

В ведомстве подчеркнули, что воины ВСУ отслеживают передвижение вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения.

"Сегодня следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», которые уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери", - резюмировали в Гештабе ВСУ.