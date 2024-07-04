Враг бросает ДРГ. Что происходит в Сотницком Казачке на границе с Россией

Содержание

Где находится Сотницкий Казачок

Пограничное село Сотницкий Казачок Золочевской общины Богодуховского района находится на левом берегу реки Лозовая (приток реки Ворскла), выше по течению в 2 км расположено село Гурьев Казачок. На противоположном берегу расположен хутор Лозовая Рудка Белгородской области РФ. Через село протекает несколько пересыхающих ручьев с запрудами. Площадь Сотницкого Казачка составляет 1,941 км кв. От него до Харькова около 53 километров.

Это село, а также такие населенные пункты, как Гурьев Казачок, Барановка и Одноробовка, больше всего в Золочевской общине страдают от российских обстрелов. После попытки наступления войск РФ на севере Харьковской области 10 мая в Сотницком Казачке оставались около 30 человек, но, по данным местных властей, в течение последних дней их вывезли. В настоящее время в деревне находятся 2 человека - с ними коммуницируют по поводу эвакуации.

Фото: село Сотницкий Казачок в Харьковской области расположено в 250 метрах от границы с РФ (google maps)

Что происходит в селе

Этой ночью проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий в Украине, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок. Аналитики обозначили территорию площадью 1,81 км кв как оккупированную врагом. По их информации, в населенный пункт недавно заходила российская ДРГ, и ей, вероятно, удалось там закрепиться.

Фото: DeepState обозначил оккупированную территорию в Сотницком Казачке (deepstatemap)

Позже днем в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" подтвердили, что попытка захода диверсионно-разведывательной группы противника в село была.

"Вдоль линии государственной границы враг пытается создать дополнительные точки напряжения используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы", - заявили военные и отметили, что в настоящее время подразделения Сил обороны Украины продолжают меры по выявлению и уничтожению остатков вражеской группы.

Между тем спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сегодня в эфире телемарафона сообщил, что в направлении населенного пункта враг пытается давить. Но все попытки захода российских ВРГ на этом направлении пресекаются украинскими воинами. По его словам, агрессор таким образом пытается создавать там напряжение с целью либо расширить в дальнейшем плацдарм боевых действий, либо для того, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства.

Текущую ситуацию в населенном пункте охарактеризовали и представители местных властей на разных уровнях. Так, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал, что в Сотницком Казачке ведутся активные бои. В свою очередь глава Золочевского поселкового совета Виктор Коваленко рассказал "Суспильному", что в селе находятся Силы обороны Украины и откуда у DeepState появилась информация о продвижении врага он не знает.

"Я не могу сказать, откуда такая информация на карте. Украинские подразделения находятся в Сотницком Казачке, это факт", - сказал Коваленко.

Какова цель РФ и есть ли угроза открытия нового направления

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что действия, которые россияне совершают касательно Сотницкого Казачка, являются одними из способов найти слабые места в украинской обороне.

"Этот населенный пункт россияне атаковали, при чем не штатными штурмовыми отрядами, а ДРГ. Они там несколько взяли под контроль нашу территорию. И кажется, что за прошедшие сутки плацдарм, который они занимали, несколько расширили. Конечно, это попытка расширить линию фронта", - считает Селезнев.

Эксперт напоминает, как все начиналось с 10 мая этого года на севере Харьковской области и замечает, что если бы тогда оккупантам удалось расширить плацдарм вплотную к пригородам Харькова, то они бы атаковали и в направлении Сум, ведь там уже группировка войск была готова для реализации плана.

"На этот раз у врага ничего не получилось. Они ударились об нашу первую линию обороны. Здесь я должен напомнить, что 1-я линия оборонно-защитных сооружений у нас на Харьковщине находится на расстоянии 8-10 км от госграницы. Поскольку ближе - это "серая" зона, где находиться крайне опасно, потому что туда прилетает постоянно. Понятно, что определенные меры противодействия происходят, но я не думаю, что в ближайшей перспективе следует ожидать, что украинская армия на этом участке фронта перейдет в масштабное наступление, чтобы оттеснить российских захватчиков за пределы госграницы", - говорит Селезнев.

По мнению собеседника, сейчас на севере Харьковской области, в частности, в направлении н. п. Волчанск, Лукьянцы, Глубокое, войска РФ фактически остановились, потому что понесли значительные потери и возможности продвигаться дальше не имеют.

"Они проводят определенные ротации и усиления. Причем усиление в край неудобных для себя условиях. Ведь мы недавно имеем право наносить удары западным оружием по территории РФ, а это значит, что они не могут как раньше в непосредственной близости от госграницы формировать свои отряды. И соответственно, они вынуждены оттягивать эти ресурсы, чтобы на определенных расстояниях проводить эти приготовления. Поэтому я не думаю, что у россиян сейчас есть такие возможности, чтобы атаковать нас на других участках фронта", - говорит Селезнев.

Что касается попыток масштабирования боевых действий на этом участке, то, по словам собеседника, у РФ не так много ресурсов, а те, которые у нее есть, сейчас брошены на ключевые для врага направления: Северский, Торецкий, Покровский, Кураховский и Часов Яр.

"Именно там враг сосредотачивает свои усилия, потому что его ключевая миссия на летнюю наступательную кампанию - это полностью оккупировать территорию Донецкой области. Поэтому я не думаю, что сейчас стоит ожидать масштабирования боевых действий в частности в районе населенного пункта Сотницкий Казачок", - акцентирует Селезнев.

Впрочем, дальнейшей активности ДРГ на участке эксперт не исключает.

"Но этот факт вряд ли будет даже на оперативном уровне влиять на общую ситуацию на поле боя. К тому же говорить о том, что сейчас нужно направлять какие-то механизированные подразделения для того, чтобы вытеснить российские ДРГ за линию госграницы - это не совсем рациональный подход. По врагу наносится поражение и дальше наблюдается ситуация", - подытожил эксперт.