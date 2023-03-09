Враг не достиг своих целей: глава "Укрэнерго" о масштабе ракетной атаки 9 марта

Масштабная ракетная атака россиян 9 марта не достигла своих целей, поскольку энергосистема Украины продолжает работать. "Укрэнерго" оценивает объем ущерба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.
"Враг не достиг своих целей, энергосистема работает, она не сколлапсировал", - сказал он.
По его словам, есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограничения энергоснабжения.
"Пока мы работаем над возобновлением энергопитания, в некоторых регионах это удастся очень быстро, в некоторых нужно больше времени", - сообщил Кудрицкий.
Глава "Укрэнерго" рассказал, что сейчас идет оценка того ущерба, который был нанесен ракетными ударами и ударами дронов.
"Атака достаточно масштабная, более точные сроки по каждой области сможем сказать где-нибудь внутри или в конце дня", - добавил он.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, которые уже отменяются.