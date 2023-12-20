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В Кропивницком были слышны звуки взрывов

Среда 20 декабря 2023 04:17
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В Кропивницком были слышны звуки взрывов Фото: в Кропивницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 20 декабря. Воздушную тревогу объявили спустя несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей, а после звуков взрывов угроза расширилась и на Кировоградскую область.

Ночная атака россиян 20 декабря

Российские войска в ночь с 19 на 20 декабря запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов" с двух направлений - северного и южного. Об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе предупреждали в центральных, северных и южных областях.

Сообщалось, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, во время атаки на столицу все ударные беспилотники были уничтожены.

Также спустя некоторое время враг ударил по Харькову, было зафиксировано не менее двух прилетов возле жилых домов в одном из районов города.

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