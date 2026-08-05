Враг атаковал Киевщину: повреждены склады, есть раненые

Обстрел Киева и области 5 августа

Россия атаковала столицу и регион в ночь на среду, 5 августа, дронами и баллистикой. Раздались взрывы, известно о масштабных пожарах в Киеве.

В столице на этот раз больше всего пострадали Оболонь и Голосеевский район. Также случилось ЧП во время ликвидации последствий - повредило скорую помощь, водитель которой травмировался.