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Враг атаковал Киевщину: повреждены склады, есть раненые

03:36 05.08.2026 Ср
1 мин
Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах
aimg Юлия Маловичко
Фото: ГСЧС ликвидируют последствия обстрела (ГСЧС Киевская область)

Российские войска применили против Киева и области баллистику и дроны ночью 5 августа. Известно, что в регионе пострадали сразу четыре района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"По состоянию на данный момент последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском, Броварском и Фастовском районах области", - написал Ткаченко в начале третьей ночи.

Многие склады пострадали в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, также в Броварском районе под обстрел попали производственные помещения.

При этом Тимур Ткаченко сообщил, что в Киевской области есть раненые.

"К сожалению, есть раненые среди мирных жителей. На местах работают медики, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве раненых уточняется", - написал чиновник и призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обстрел Киева и области 5 августа

Россия атаковала столицу и регион в ночь на среду, 5 августа, дронами и баллистикой. Раздались взрывы, известно о масштабных пожарах в Киеве.

В столице на этот раз больше всего пострадали Оболонь и Голосеевский район. Также случилось ЧП во время ликвидации последствий - повредило скорую помощь, водитель которой травмировался.

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