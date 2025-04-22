Враг атакует по всей линии фронта: Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте с начала суток 22 апреля произошло 85 боевых столкновений. Российские оккупанты активно давят на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Загрызово и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Новомихайловка и в направлениях Ольговки и Новосергиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники остановили три атаки противника в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дачного, Дружбы, Щербиновки и Торецка. Три столкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Тридцать три раза в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка. Девять столкновений продолжаются до сих пор.

Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отбили обе попытки продвинуться вперед. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Степногорск и Запорожье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами по району Ивановки, наступательных действий не проводил.

В Курской области в настоящее время уже зафиксировано 12 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 192 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.