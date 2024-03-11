Враг атакует Одессу дронами-камикадзе, работает ПВО

Сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области около 02:30.

Военные призвали одесситов находиться в укрытиях из-за воздушной атаки противника. Кроме того, граждан просят соблюдать информ-тишину.

"Враг атакует, мы работаем! Не помогайте врагу! Не мешайте Силам обороны! Берегите себя!" - говорится в заявлении представителей оперативного командования сил "Юг".

По словам Братчука, работают мобильные группы и другие подразделения сил ПВО по вражеским "Шахедам".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем сообщении призвал жителей облцентра и района "находиться, пожалуйста, в укрытиях к отбою - это важно".

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта войска РФ запустили для ударов по Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, в частности, в Харьковской. Также стало известно о движении "Шахедов" в сторону Харькова.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, были зафиксированы "Шахеды" над этим городом. Военные призвали жителей Харькова находиться в укрытиях.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе вследствие российского удара "Шахедами" был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома.