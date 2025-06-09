Враг атакует почти на всех направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Липового и в направлении Ольговки. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Курдюмовки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районах Дилиевки, Яблоновки и Торецка, два боя идут до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Зеленый Кут, Андреевка и в направлении Муравки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко и Запорожья. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Запорожье и Новополь.

На Гуляйпольском направлении с начала суток отражено одно боестолкновение с противником вблизи населенного пункта Малиновка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки продвинуться вперед. Населенный пункт Львов подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 10 управляемых авиационных бомб, и совершил 121 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.