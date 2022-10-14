Враг активно использовал РСЗО и авиацию, а ВСУ нанесли значительные потери, - Генштаб

В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Россия продолжает сосредотачивать усилия на попытке выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании временно оккупированных территорий Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

"Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков", - пишет пресс-служба Генштаба.

Для своих преступлений Россия использовала крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

За текущие сутки россияне нанесли:

три ракетных удара;

десять авиационных ударов;

до десяти обстрелов из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На территорию Крыма из Гомеля прибыл очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

- из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

- из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка. на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Временка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Временка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье. на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

"На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационная власть издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию Российской Федерации) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность", - добавляет Генштаб.

Достижения наших героев

В районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области наши воины уничтожили до 150 оккупантов и около 100 оставили ранеными. Также было уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

"По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются", - отмечает Генштаб.

В течение суток авиация нанесла 13 ударов:

12 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники;

1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Артиллерия и ракетные войска попали по трем пунктам управления, восьми районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также по трем складам боеприпасов.