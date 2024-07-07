Враг активно атакует на нескольких направлениях. Ситуация на фронте на утро

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липке.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ помешали 20 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торского в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 11 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении ВСУ отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Юрьевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг пытался 19 раз прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил четыре атаки позиций ВСУ в районе Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Захватчики проводили пять атак, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.