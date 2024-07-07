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Враг активно атакует на нескольких направлениях. Ситуация на фронте на утро

Фото: какая ситуация на фронте в Украине 7 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липке.

На Купянском направлении количество боеприкосновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ помешали 20 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торского в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 11 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении ВСУ отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Юрьевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг пытался 19 раз прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил четыре атаки позиций ВСУ в районе Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Захватчики проводили пять атак, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки, 6 июля, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс "Бук", пункт управления БПЛА, 22 района сосредоточения личного состава.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1150 военных. Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БПЛА, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

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