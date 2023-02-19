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Враг 55 раз ударил по Херсону и области за сутки: два человека ранены

Фото: РФ 55 раз ударила по Херсону и области за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро, 19 февраля, российские оккупанты в сутки 55 раз обстреляли Херсон и область. В частности, по Херсону россияне ударили 9 раз, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Мирные населенные пункты атаковали с РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА. В Херсоне повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

Напомним, российские войска вчера обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Купянск и Волчанск.

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