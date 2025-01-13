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Враг 40 раз атаковал на Покровском направлении: что происходит на фронте

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты с начала суток уже 94 раза атаковали позиции украинских войск. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Три штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Часового Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

В настоящее время на Торецком направлении произошло 12 вражеских атак. Враг атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, пока продолжается одно боестолкновение.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты совершили уже 40 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Курахово и Янтарное.

Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 26 атак противника, 14 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка и Нескучное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области наши защитники за сегодня отбили десять атак захватчиков, кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив две управляемые авиационные бомбы, и совершил 215 артиллерийских обстрелов.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 809 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.

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