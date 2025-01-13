Враг 40 раз атаковал на Покровском направлении: что происходит на фронте
Российские оккупанты с начала суток уже 94 раза атаковали позиции украинских войск. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
Три штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Часового Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
В настоящее время на Торецком направлении произошло 12 вражеских атак. Враг атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, пока продолжается одно боестолкновение.
Горячее всего сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты совершили уже 40 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Курахово и Янтарное.
Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 26 атак противника, 14 боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка и Нескучное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
В Курской области наши защитники за сегодня отбили десять атак захватчиков, кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив две управляемые авиационные бомбы, и совершил 215 артиллерийских обстрелов.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 809 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1510 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем и другую технику врага.
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