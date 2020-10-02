Є питання до організації польоту і дій екіпажу АН-26, - Уруський

Слідство розслідує організацію польоту літака АН-26, що розбився тиждень тому під Чугуєвим. Також є питання до дій екіпажу.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, голова урядової комісії з розслідування катастрофи Олег Уруський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він підкреслив, що переглядатимуть організацію польотів загалом в Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба.

"Потрібно вивчити дуже багато питань. Не тільки справність літака, але і людський фактор. Доведеться вивчити всю систему організації польотів в навчальному закладі. Тому що є багато питань до організації польотів. І до дій екіпажу теж", - заявив Уруський.

Він також зазначив, що в момент відмови лівого двигуна надійшла команда зупинити завдання, але політ був продовжений.

"Відомо, що під час польоту командир корабля повідомив керівництву польоту про відмову індикатора лівого двигуна. Після чого політ був продовжений. Хоча керівництво польоту зупинило виконання завдання. Є також питання до того, чи могли штурмани бути з пілотами, хто був праворуч від пілота. Все це комісія зараз вивчає", - додав Уруський.

Також сьогодні віце-прем'єр-міністр повідомив, що завершений процес розшифровки чорних скриньок літака АН-26.

В матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом" ви можете прочитати про можливі причини катастрофи літака в Чугуєві.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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