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Вопросом трансплантации в Украине будет заниматься отдельный орган

Новости » Общество     06.06.2020 - 10:12
Вопросом трансплантации в Украине будет заниматься отдельный орган
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот орган также будет заниматься вопросами лечения за границей

Вопросом трансплантации органов в Украине будет заниматься отдельный орган при Министерстве здравоохранения. Указ об учреждении этого органа уже подписан.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу, передает РБК-Украина.

"Вопросом трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за границей", - сказал Степанов.

Он также добавил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране "есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему".

Напомним, ранее правительство Турции решило снять ограничения на медицинские услуги для граждан Украины, среди которых есть трансплантация органов.

Также РБК-Украина писало, что в Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытрансплантация органов
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