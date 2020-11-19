У питанні амністії потрібно врахувати побажання мешканців ОРДЛО, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що закон про амністію потрібно ще вивчити. За його словами, потрібно врахувати пропозиції мешканців ОРДЛО.

Про це сказав в інтерв'ю hromadske.

За словами Кравчука, не можна прийняти закон і амністувати "всіх без розбору".

"Закон про амністію вже приймали, тільки він не підписаний, лежить у Верховній Раді. Я думаю, що його треба ще раз глибоко вивчити, врахувати пропозиції і, в тому числі, тих людей, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, щоб не було несподіванок", - сказав глава ТКГ.

Він підкреслив, що не можуть бути амністовані військові злочинці або ті, хто ґвалтував, мучив людей і так далі.

"Закон прийнятий за попередньої каденції Верховної Ради. Я думаю, що багато чого змінилося, багато що ми зрозуміли глибше. Я вірю в те, що він буде розглянуто об'єктивно і справедливо", - додав Кравчук.

Також раніше РБК-Україна писало, що Кравчук повідомив про те, що Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку.