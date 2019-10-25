В питаннях приватизації влада має бути одностайною, щоб не відлякувати інвесторів, - експерт

Заяви Фонду держмайна щодо можливої реприватизації "Укртелекому" відлякають інвесторів, які могли б зацікавитись об’єктами, що виставлять на продаж у 2020 році. Про це йдеться в матеріалі на "Урядовому кур’єрі" "Зворотного процесу не буде".

Автор нагадав, що раніше Фонд держмайна висловився про можливе повернення у держвласність телекомунікаційної компанії "Укртелеком", що стане негативним сигналом для іноземних інвесторів. В той же час, президент заявив про готовність гарантувати інвесторам, що реприватизації не буде.

"Реприватизації не буде ні в якому разі, - ще раз підтвердив свою чітку позицію президент під час медіа-марафону, який відбувся 10 жовтня. - Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Я готовий захищати всі інвестиції".

Він підкреслив, що нова команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність уже приватизовані підприємства, понад те, планує продовжити велику приватизацію", - наводить слова президента видання.

Автор матеріалу зазначив, що Верховна рада вже затвердила перелік з понад тисячі підприємств до приватизації, продаж яких раніше був заборонений. А наступного року заплановано провести велику приватизацію. І в такій ситуації важливо, щоб представники влади діяли синхронно та не робили заяв, які негативно позначаться на зацікавленості іноземних бізнесменів інвестувати в Україну.

"Суспільство очікує, що всі органи влади діятимуть ефективно та синхронно, підтримуючи на практиці позитивні сигнали, які вище керівництво держави надсилає світовій діловій спільноті. Тому нинішні зусилля всіх гілок влади спрямовано на поліпшення інвестклімату в Україні. Сподіватимемося, вони дадуть позитивні результати в найближчому майбутньому, в якому закордонний бізнес не боятиметься реприватизації, а спокійно працюватиме над модернізацією своїх підприємств, вкладаючи в них зароблені кошти, а не виводитиме їх за кордон, як це було раніше. А "Укртелеком" замість перманентних баталій з деструктивно налаштованими чиновниками зосередиться на своєму розвитку задля виведення підприємства в число європейських лідерів серед компаній телекомунікаційної галузі", - йдеться в матеріалі.

Раніше політолог Володимир Фесенко висловив думку, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу. Він також упевнений, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жоден іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.