Реприватизація "Укртелекому" зведе нанівець результати приватизації-2020, - політолог

Ілюстративне фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Політолог вважає, що з допомогою реприватизації інвестор хоче позбутись безперспективного активу

Повернення в держвласність "Укртелекому" нівелює результати приватизації-2020, адже інвестору з держбюджету доведеться виплатити майже весь обсяг коштів, який планують отримати від продажу об’єктів наступного року. Про це написав політолог Микола Давидюк в блозі.

Політолог вважає реприватизацію "Укртелекому" комбінацією, завдяки якій інвестор хоче позбутись безперспективного активу та повернути витрачені на нього кошти. Він також наголосив, що нині ця компанія нецікава інвесторам і продати її вдруге буде важко.

"Більше схоже на комбінацію, коли олігархи намагаються позбутися своїх куплених раніше активів і намагаються зараз отримати кошти з державного бюджету, а це знову ж таки додаткових 10 мільярдів із українського бюджету. Знову ж так, не без вигоди політиків та чиновників. Інтерес яких завжди закладається. причому, жадність останніх сліпо не помічає, що час продажу Укртелекому припав на пік ринку телекомунікацій, а повернення припадає на дно, коли оцінки такого роду компаній знизилися. Що в результаті майбутніх і можливих судових тяганин може коштувати бюджету ще й різниці в оцінці компаній", - написав Давидюк.

Він звернув увагу на те, що в разі реприватизації державі доведеться повернути з бюджету за "Укртелеком" як мінімум 10 млрд грн, і це повністю нівелює результат нової приватизації, яку мають намір провести наступного року та планують отримати від продажу держпідприємств 13 млрд грн.

"Для розуміння суми повернення: Кабмін запланував приватизацію у розмірі 13 млрд, на котрі планують виставити 3 тис. підприємств. Що власне правильно, з точки зору державного управління та знищення корупційних дір. Але повернення Укртелекому коштуватиме мінімум 10 мільярдів. Що зводить нанівець всі потуги від самої приватизації", - зазначив Давидюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ситуація навколо "Укртелекома", щодо якого Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів. А політолог Володимир Фесенко заявив, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу.

Експерт прогнозував, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жоден іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.