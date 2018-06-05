Питання щодо ради міжнародних експертів антикорупційного суду поки не узгоджене, - Парубій

Голова ВР наголосив, що якщо компроміс по питанню не буде знайдений, за документ не знайдеться 226 голосів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене. Про це він сказав у ході розгляду поправок до документа, передає кореспондент РБК-Україна.

"Головний блок дискусії, який залишився з антикорупційного суду, - це повноваження громадської ради міжнародних експертів. Зараз йдуть консультації, в тому числі у нас в залі, обговорення щодо того, яким чином забезпечити вирішальний вплив громадської ради міжнародних експертів", - сказав глава парламенту.

Парубій наголосив на необхідності пошуку компромісу з цього питання.

"Я думаю, що в результаті нашого обговорення нам доведеться знайти компромісний варіант між авторами всіх правок. Якщо ми не знайдемо спільну позицію нам складно буде знайти 226 (голосів, - ред.) для закону ... Сьогодні у нас буде можливість обговорювати і те, в якому форматі має забезпечуватися вирішальне значення рішення громадської ради міжнародних експертів ", - сказав спікер.

Нагадаємо, комітет ВР з питань правової політики і правосуддя прийме рішення щодо остаточної формули голосування для подолання права вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду під час чергового засідання в цю середу.