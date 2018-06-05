Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Питання щодо ради міжнародних експертів антикорупційного суду поки не узгоджене, - Парубій

НовиниПолітика    05.06.2018 - 12:16
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Голова ВР наголосив, що якщо компроміс по питанню не буде знайдений, за документ не знайдеться 226 голосів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене. Про це він сказав у ході розгляду поправок до документа, передає кореспондент РБК-Україна.

"Головний блок дискусії, який залишився з антикорупційного суду, - це повноваження громадської ради міжнародних експертів. Зараз йдуть консультації, в тому числі у нас в залі, обговорення щодо того, яким чином забезпечити вирішальний вплив громадської ради міжнародних експертів", - сказав глава парламенту.

Парубій наголосив на необхідності пошуку компромісу з цього питання.

"Я думаю, що в результаті нашого обговорення нам доведеться знайти компромісний варіант між авторами всіх правок. Якщо ми не знайдемо спільну позицію нам складно буде знайти 226 (голосів, - ред.) для закону ... Сьогодні у нас буде можливість обговорювати і те, в якому форматі має забезпечуватися вирішальне значення рішення громадської ради міжнародних експертів ", - сказав спікер.

Нагадаємо, комітет ВР з питань правової політики і правосуддя прийме рішення щодо остаточної формули голосування для подолання права вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду під час чергового засідання в цю середу.

Рада продовжила розгляд поправок до законопроекту про антикорупційний суд Парубій закликав українців утриматися від поїздок у Росію
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top