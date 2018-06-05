Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Вопрос по совету международных экспертов антикоррупционного суда пока не согласован, - Парубий

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:16
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Глава ВР подчеркнул, что если компромисс по вопросу не будет найдет, за документ не найдется 226 голосов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос по совету международных экспертов пока не согласован. Об этом он сказал в ходе рассмотрения поправок к документу, передает корреспондент РБК-Украина.

"Главный блок дискуссии, который остался по антикоррупционному суду, - это полномочия общественного совета международных экспертов. Сейчас идут консультации, в том числе у нас в зале, обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов", - сказал глава парламента.

Парубий подчеркнул необходимость поиска компромисса по этому вопросу.

"Я думаю, что в результате нашего обсуждения нам придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок. Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 (голосов, - ред.) для закона… Сегодня у нас будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов", - сказал спикер.

Напомним, комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду.

Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде Парубий призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top