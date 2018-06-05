Вопрос по совету международных экспертов антикоррупционного суда пока не согласован, - Парубий

Глава ВР подчеркнул, что если компромисс по вопросу не будет найдет, за документ не найдется 226 голосов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос по совету международных экспертов пока не согласован. Об этом он сказал в ходе рассмотрения поправок к документу, передает корреспондент РБК-Украина.

"Главный блок дискуссии, который остался по антикоррупционному суду, - это полномочия общественного совета международных экспертов. Сейчас идут консультации, в том числе у нас в зале, обсуждение относительно того, каким образом обеспечить решающее влияние общественного совета международных экспертов", - сказал глава парламента.

Парубий подчеркнул необходимость поиска компромисса по этому вопросу.

"Я думаю, что в результате нашего обсуждения нам придется найти компромиссный вариант между авторами всех правок. Если мы не найдем согласованную позицию, нам сложно будет найти 226 (голосов, - ред.) для закона… Сегодня у нас будет возможность обсуждать и то, в каком формате должно обеспечиваться решающее значение решения общественного совета международных экспертов", - сказал спикер.

Напомним, комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду.