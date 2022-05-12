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Питання надання Україні статусу кандидата буде тестом для ЄС, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже в червні європейські лідери обговорюватимуть заявку України щодо вступу до ЄС. Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, рішення буде тестом, який підтвердить, чи дотримується союзу свого слова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"Два з половиною місяця ми чуємо з Німеччини та інших країн наступні слова: "Українці - ви нас надихаєте", "Україна - ти частина європейської родини", "Україна - ти одна з нас". Надання Україні в червні статусу кандидата в члени ЄС - це тест, який або продемонструє, що ці слова були лише словами і насправді нас ніхто не чекає, або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить, то саме це вона має на увазі. Ненадання Україні статусу кандидата - буде вбивством надії, яка є в українському народі", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника щодо отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Тим часом віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наша країна зможе отримати статус кандидата вже в червні.

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