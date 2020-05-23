Питання відкриття метро в Києві міська комісія повинна вирішити 25 травня, - Ляшко

Питання відкриття метро в Києві міська комісія повинна вирішити 25 травня. Це буде залежати від показника інцидентності, який станом на сьогодні вже дозволяє відкрити метро.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, показник інцидентності в Києві на вчорашній день перевищував допустиму урядом середню кількість захворювань - 12 випадків. Це, серед іншого, пов'язано зі спалахами захворювань в інтернатах минолого тижня.

"Тому якщо в Києві не буде різкого зростання числа захворювань в ці вихідні, то віднявши ті спалахи, що відбулися тиждень тому, Київ зможе вийти на показник інцидентності, який не перевищує 12 випадків на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Він додав, що сьогодні вранці цей показник у Києві був перерахований з урахуванням кількості тих, хто захворів у п'ятницю, і склав 11,73. Це дозволяє столиці переходити до другого етапу послаблень карантину.

"Тобто станом на сьогодні метро могло б відкриватися. Але оскільки в цілому по країні його дозволено відкривати 25 травня, то далі 25 травня комісія повинна знову зібратися і зафіксувати показник інцидентності, як і всі інші показники. Якщо 25 травня вони будуть відповідати допустимому значенню урядом, то вони зможуть в той же день запустити метрополітен і відкрити дитячі садки", - резюмував головний санлікар України.

Нагадаємо, КМДА мають намір відкрити метро і всі ринки в столиці 25 травня, всупереч рекомендаціям МОЗ. При цьому вже сьогодні в рамках ослаблення карантину в столиці відновлять у звичайному режимі весь громадський транспорт. Транспорт вийде на маршрути о 12 годині дня.